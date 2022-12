Miguel Borja y sus opciones de ir al Mundial Rusia 2018: "Me tengo mucha fe y confianza"

El delantero del Palmeiras, de Brasil, viene un dulce momento gracias a sus goles tanto en Copa Libertadores de América, como en el Campenato Brasileirao.

Miguel Borja volvió a ser protagonista de primer nivel con Palmeiras, el pasado fin de semana en el fútbol brasileño. Y es que el cordobés marcó un gol en la victoria 3-0 sobre Bahía y confirmó su racha anotadora, que ya había mostrado a mitad de semana frente a Junior con tres tantos para el triunfo 3-1, en la Libertadores.

En medio de ese gran momento, Borja habló con 'El Espectador' y dejó en evidencia su convicción de estar en el listado definitivo de la Selección Colombia para el Mundial Rusia 2018.

Acá las más importantes declaraciones del jugador del Palmeiras:

"Me tengo mucha fe y confianza en Dios de que voy a poder estar en Rusia. Pienso que el trabajo que vengo haciendo es muy importante. Quiero mucho la camiseta y el sueño de ir al Mundial no me lo quita nadie".

"Son muchos jugadores de trayectoria, de recorrido en la delantera de Selección. Soy el más joven de todos. Tengo claro que ellos tienen mucha experiencia y cada vez que uno tiene la posibilidad de compartir el plantel con ellos, aprende".

"Claro, para los que somos 9 Falcao tiene que ser una referencia. Y no sólo para los que nacimos en Colombia. El 'Tigre' es un delantero ganador, con muchos títulos y goles. Es admirable".

"El profesor Pékerman está muy pendiente de los jugadores. Habla mucho y nos apoya permanentemente. Todos sabemos la trayectoria que tiene, los mundiales que dirigió y cómo nos trata".

