Navarro Montoya: “Me imagino a la Selección Colombia en octavos de final, después ya veremos”

El exarquero, oriundo de Medellín, gracias a que su padre argentino se encontraba en el país jugando cuando él nació en 1966, habló sobre el combinado patrio y sobre Independiente Santa Fe.

Carlos Fernando Navarro Montoya, arquero colombo argentino habló con ‘El Camerino’ de ‘Blu Radio’, en donde se refirió al Mundial de Rusia 2018 y las posibilidades que tiene la Selección Colombia de tener una buena figuración.

“Colombia es hija de un proceso, tiene las armas para imponer condiciones que deriva de la calidad individual y de la idea que tiene Pékerman”, aseguró Navarro Montoya.

También aseguró que, “me imagino a la Selección Colombia en octavos de final, después ya veremos”, y también tuvo palabras para David Ospina de quien dijo es un “arquero de jerarquía”.

Sobre Santa Fe, equipo en el cual militó entre 1986 y 1987, indicó que “sería un placer enrome llegar como técnico. Ya dije en algún momento que volvería a caminar junto a los hinchas”.

No obstante, finalizó diciendo, “no me han llamado y por eso no debo decirlo, pero mis expectativas pasan por volver al club donde un año me trataron muy bien y fui feliz".