Neymar no olvida a Camilo Zúñiga: "Eso no fue una jugada normal de un partido, fue innecesario"

El delantero del Paris Saint Germain, Neymar, admitió en una entrevista publicada este viernes, además, que necesita "perder el miedo lo más rápido posible" para jugar en plenitud durante el Mundial de Rusia.

"Empecé a andar de nuevo, pero siempre está ese miedo de volver. Necesito perder ese miedo lo más rápido posible para llegar a la Copa volando", afirmó Neymar en una entrevista realizada por el exjugador Zico y publicada hoy en su canal Galinho, en Youtube.

Neymar, en la recta final de su recuperación tras fracturarse el quinto metatarso del pie derecho, aseguró que la "expectativa" para volver al terreno de juego es "grande" y aclaró que todo está "yendo bien".

No obstante, una posible reaparición de Neymar con los colores del PSG antes de que acabe la temporada, el próximo 19 de mayo ante el Caen, es todavía una incógnita.

Durante la entrevista, realizada en Brasil antes de su regreso a Francia, el jugador fue cuestionado sobre el anterior Mundial y comentó la infracción cometida por el lateral colombiano Camilo Zúñiga, que lo lesionó en el partido por los cuartos de final de Brasil 2014.

"Fue una fatalidad por ser una entrada y yo lesionarme. Eso no fue una jugada normal de un partido, fue innecesario. Si quieres hacer un falta, me agarras o me sostienes", señaló.

El delantero también elogió a sus excompañeros de equipo en el Barcelona, entre ellos el uruguayo Luis Suárez, a quien consideró un "monstruo dentro del campo" y una persona "muy inteligente".

"Suárez fue la cereza en el pastel en el trío (junto a Messi). Fuimos inseparables y teníamos una integración enorme. Con la mirada ya sabíamos qué hacer", dijo.

