Óscar Julián Ruiz y los cambios que tiene la FIFA para las decisiones arbitrales en el Mundial 2022

Uno de los hombres más importantes en cuestión de arbitraje es Óscar Julián Ruiz, quien fue juez FIFA durante varios años y el máximo exponente de esta práctica para muchos en el fútbol colombiano.

Este martes, Ruiz habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre los cambios que se vienen en cuestión de reglas para los árbitros y ayudas tecnológicas para el Mundial Qatar 2022.

"Previo a los mundiales no se hacen cambios que generen confusión. Se hizo lo de los 5 cambios, que antes eran 3 y que amplían las posibilidades para los jugadores. Los técnicos lo pidieron, el departamento médico, el COVID no ha desaparecido. En los mismos seminarios que tenemos lo hablamos entre los árbitros", expresó de entrada en la charla.

Reglas para los penales

"El tema de los pies del portero en los penaltis, agregaron ahora también que la técnica debe ser la misma, no podían poner un pie atrás, o saltar, ahora se puede tener, mínimo, un pie en la raya y teniendo el otro atrás de la raya. Es algo que se revisará en el VAR".

Rojas para los arqueros

"El portero no puede ser expulsado si toma la pelota con las manos afuera del área, en una opción manifiesta de gol; era algo que sabíamos, pero que no estaba escrito. Lo que hizo el portero de Australia, con sus tácticas, la gente se impresionó y eso estaba permitido en las reglas de juego y eso distrajo a los pateadores".

Fuera de juego con ayuda de la tecnología

"La FIFA lo ha utilizado ya y eso agilizará el tiempo, porque al momento se sabrá si el jugador estará adelantado, o no. Tampoco es que le haya acabado el trabajo a los árbitros asistentes. Habrá que ver la interpretación de las jugadas, si interfiere o no, si se quiso jugar o no, por lo que los jueces seguirán estando y los asistentes seguirán siendo primordiales para los partidos".