Paolo Guerrero: “Ya no hay sueños imposibles, me comprometo a dar el mayor de mis esfuerzos” El delantero peruano Paolo Guerrero afirmó que "no hay límites" y "ya no hay sueños imposibles", tras conocerse este jueves que el Tribunal Federal Suizo lo habilitó para disputar el Mundial de Rusia 2018, una decisión que, agregó, le "hace justicia"