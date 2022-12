Paul Pogba: "Conozco el gusto de la derrota en una final y no es bueno, es muy amargo"

El volante de los franceses habló de la finalísima que jugarán con el seleccionado de su país frente a Croacia, el próximo domingo 15 de julio, en el Mundial Rusia 2018.

"Yo no tengo la estrella. La llevo en la camiseta, pero yo no la gané y tengo ganas de conseguirla", dijo este jueves Paul Pogba sobre la posibilidad de lograr un segundo título mundial para Francia, tras el de 1998.

Francia y Croacia disputarán la final del Mundial de Rusia-2018 el próximo domingo en el Estadio Luzhniki de Moscú.

Para los Bleus supone la tercera en los últimos 20 años y para una parte de los actuales jugadores es la segunda consecutiva tras la perdida (1-0 frente a Portugal en la prórroga) en la Eurocopa que se disputó en Francia-2016.

"No hemos llegado tan lejos para rendirnos. Conozco el gusto de la derrota en una final y no es bueno, es muy amargo... No vamos a afrontarla como la de la Eurocopa, queremos acabar bien, con una sonrisa", explicó el centrocampista del Mánchester United.

En 2016, "cuando ganamos a Alemania (2-0 en semifinales), pensábamos que era la final". "Contra los portugueses, con su trayectoria, nos dijimos que habíamos jugado antes de jugar, fue nuestro error", admitió.

"Ahora no es lo mismo, todos somos conscientes. No cometeremos el mismo error", añadió.

De Croacia, rival en la final, Pogba destacó que "son muy fuertes mentalmente". "Han jugado 90 minutos más (tres prórrogas consecutivas), pero no sé si es una desventaja para ellos; querrán demostrar que quieren ganarnos pese a haber jugado más".

Preguntado por las ganas de revancha por la semifinal perdida en 1998, Pogba dijo: "Seguro, no tienen una estrella y la quieren. Han hecho un gran camino y quieren la victoria. Como nosotros. yo no tengo la estrella, la llevo en la camiseta pero yo no la gané y tengo ganas de conseguirla, como todos los jugadores".

Pogba aseguró también que los jugadores no piensan en un supuesto favoritismo de los Bleus.

"Los croatas no se rindieron contra Inglaterra. Perdían 1-0 y remontaron (...) Nosotros vamos a seguir como hasta ahora, como desde el inicio del torneo...'el equipo que tiene dudas, el equipo que no juega junto'... recordamos todos esos mensajes que se dijeron antes del Mundial. Serán nuestra fuerza en la final", dijo.

El centrocampista admitió que "defender no es mi punto fuerte", pero que es "un placer" hacerlo en un equipo francés que "defiende realmente muy bien".

- Placer en defender -

"He encontrado el equilibrio con 'NG' (N´Golo Kanté), con Blaise (Matuidi) y en el costado con Kyky (Kylian Mbappé). El hecho de correr, de atacar y de defender juntos es lo que nos hacer verdaderamente fuertes. Quiero ganar esta Copa del Mundo y hay que hacer sacrificios", añadió.

Precisamente, sobre el joven Mbappé, la sensación del mundial a sus 19 años, Pogba aseguró que "es uno de los jugadores más talentosos que haya tenido nunca Francia".

Finalmente, el jugador habló también en la conferencia de prensa celebrada este jueves por la mañana en Istra, en las afueras de Moscú, sobre el seleccionador Didier Deschamps. "Él tiene una estrella, algo de lo que pocos técnicos pueden presumir. La ganó con Francia siendo un gran jugador, un capitán, un líder".

"Sabe cómo hablar a los jugadores (...) y llega a dar los mensajes que nos quiere transmitir", añadió.

Pogba destacó también que "como en el 98, hay muchos orígenes (en los jugadores) y es lo que caracteriza a Francia, un país con muchos colores".