¿Por qué la resistencia a Juan Carlos Osorio, en la Selección México antes del Mundial Rusia 2018?

En Moscú están presentes tanto seguidores, como representantes de los medios de comunicación mexicana a la expectativa del debut de su seleccionado el domingo 17 de junio frente a Alemania, en Moscú.

El técnico Juan Carlos Osorio será uno de los 'embajadores' de Colombia en el Mundial de Rusia 2018. El risaraldense centra la atención dirigiendo a la Selección de México, en donde, sin embargo, no existen grandes expectativas para el torneo orbital, que se jugará desde el próximo 14 de junio.

Este sábado, por ejemplo, el seleccionado mexicano perdió 2-0 frente a Dinamarca, en el cierre de la preparación previa a la cita mundialista y de inmediato, se leyeron comentarios negativos y críticas en contra del equipo de Osorio.

Javier Alonso, periodista de Espn.com y del Once Diario MX, habló este sábado con GolCaracol.com sobre el presente de México a una semana del debut frente a Alemania, en Arena Luzhniki de la ciudad de Moscú.

"En México siempre se le tiene poca fe en la Selección, cada cuatro años es la misma historia. Y ahora, después de los preparatorios hay inquietud entre la prensa y los aficionados del 'Tri' porque a una semana del Mundial, el técnico Osorio sigue probando jugadores", indicó Alonso.

Antes del duelo con los daneses, el equipo mexicano le ganó 1-0 a Escocia y empató 0-0 con Gales, en otros partidos en los que no se dejó convencida plenamente a la crítica especializada.

"Hay poco crédito en la Selección, pero eso contrasta con la masiva presencia de medios ya en Rusia e hinchas. Entonces eso no se entiende. Esperemos que se haga una buena campaña", agregó Alonso.

Y precisamente en los principales lugares turísticos e históricos de Moscú, ya se hicieron presentes seguidores de México vestidos con la camiseta verde de su país o con las de los clubes más representativos. Con su espontaneidad, ellos sobresalen por donde pasan.

Ese es el caso de Arnold Peña Villarreal, proveniente de Monterrey y seguidor de Tigres, quien comentó que "con Osorio lo que sucede es que no se entienden las rotaciones e incorpora jugadores en otras posiciones. Hace movimientos y no se aprovecha bien a dichos jugadores. Ojalá que Osorio me calle acá en el Mundial".

Con ese panorama, tanto para México como para el profesor Juan Carlos Osorio es prioritario demostrar todo su valor y enfrentar la competencia con lujo de detalles en el grupo F junto a Alemania, Suecia y Corea del Sur.

