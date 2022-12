¿Por qué Willy Caballero le dio la espalda a Messi en el himno de Argentina?

El arquero de la albiceleste despertó curiosidad por la manera en la que se paró mientras sonaba el himno argentino. Caballero explicó a un diario de su país la razón por la que lo hizo.

Willy Caballero, arquero titular de Argentina, fue noticia este sábado no solo por su error en el tanto de Islandia (dio el rebote que terminó en gol), sino también por su gesto mientras se escuchaba el himno argentino.

El guardameta del Chelsea de Inglaterra no se alineó como sus compañeros y le dio la espalda a Lionel Messi.

Argentina vs. Islandia: primer gol de Agüero en Mundiales, para el 1-0 de la ‘albiceleste’ Caballero le contó al diario 'La Nación' de su país que "se lo noté a Fabricio Coloccini, en el Mundial juvenil que ganamos en 2001. Me gusta mirar la bandera cuando canto el himno. En la cancha de Boca me quedé buscándola antes del partido contra Haití, pero no estaba. Me parece un gesto que dice mucho", expresó.

Argentina vs. Islandia: Silencio en Moscú, Finnbogasson marcó el empate 1-1 El arquero argentino siempre mira la bandera de su país y este sábado en el debut de los ‘gauchos’ en la Copa Mundial de la FIFA no fue la excepción.

Acá el momento:

#SomosArgentina Pasó el himno argentino y se viene el debut. ¡Emocionante marco albiceleste en Moscú! pic.twitter.com/E9pVVUYJZ8 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 16, 2018

