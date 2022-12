Queiroz y el VAR: "Quiero saber si mi hija está embarazada, no si solo está un poco

El técnico de la selección de Irán habló sobre el VideoArbitraje y pidió saber cuáles son los parámetros para juzgar una jugada, cuando se remite a la tecnología.

El seleccionador de Irán, el portugués Carlos Queiroz, volvió a referirse al videoarbitraje (VAR), en la víspera del encuentro que su selección disputará contra Portugal en Saransk.

"No me gusta hablar de árbitros porque parece una excusa aunque si no hablas parece que te resignas. Pero lo cierto es que queremos saber cuáles son los criterios para juzgar una jugada, cuando se somete al VAR. Cuando llego a casa quiero saber si mi hija está embarazada, no si está solo un poco embarazada. El fútbol pertenece al pueblo y tienen derecho a saber los criterios", dijo.

"Queremos saber cuáles son las reglas. Si hay una lesión, se hace una reunión y se resuelve. Si hay problemas en la seguridad, se hace una reunión y se resuelve, pero si hay problemas en el arbitraje tienes que escribir a la FIFA", lamentó Queiroz.

"No quiero hablar de esto antes del partido, pero no hay que olvidar qué es lo que está ocurriendo. Fallar es humano pero el VAR no nació para cortar errores humanos, no es aceptable que se usen las mismas excusas que se daban antes", concluyó.