Reviva acá el minuto a minuto del triunfo 1-0 de Francia contra Bégica

Dos favoritos al título se enfrentan este martes en las semifinales de la Copa del Mundo, dejando victoriosos a los 'galos', con un tanto de Samuel Umtiti al minuto 51.

Vea acá las mejores jugadas del partido Francia vs. Bélgica:

Courtois, héroe en Francia vs. Bélgica

Thibaut Courtois ahogó el segundo grito de gol de Francia vs. Bélgica Lloris, figura del partido Francia vs. Bélgica

Tapadón de Lloris: el arquero ‘galo’ se hizo presente otra vez en el Francia vs. Bélgica Fellaini tuvo el empate en Francia vs. Bélgica

¡Se salvaron los ‘galos’! Fellaini por poco empata de cabeza, en Francia vs. Bélgica Lujazo de Mbappé en Francia vs. Bélgica

Una de las jugadas más vistosas del Mundial la hizo Kylian Mbappé en Francia vs. Bélgica Umtiti, de cabeza, anotó para los franceses en Francia vs. Bélgica

¡A lo Yerry Mina! Samuel Umtiti cabeceó tras un tiro de esquina, en el Francia vs. Bélgica Courtois apareció para salvar a Bélgica en Francia vs. Bélgica

Courtoius, presente: el portero ahogó el grito de gol para los franceses en Francia vs. Bélgica Se lo perdió Giroud en Francia vs. Bélgica

Mbappé asistió, Giroud falló: El delantero francés no pudo anotar en el Francia vs. Bélgica ¡Lloris, inmenso! El arquero atajó un balón complicado en Francia vs. Bélgica

¡Tú tranquilo! El arquero Hugo Lloris voló y salvó a los suyos en el Francia vs. Bélgica Ufff... Otra vez Hazard cerca de abrir el marcador en Francia vs. Bélgica

¡Hazard, por poco! El atacante remató al arco, pero el balón fue desviado en Francia vs. Bélgica Hazard dio el primer aviso en Francia vs. Bélgica

¡Avisó Hazard! El atacante belga tuvo la primera opción en Francia vs. Bélgica El saludo de Thierry Herny con Didider Dechamps en Francia vs. Bélgica

El amistoso saludo entre Thierry Henry y Didier Deschamps en el Francia vs. Bélgica Minuto a minuto Francia vs. Bélgica

Alineaciones confirmadas Francia vs. Bélgica