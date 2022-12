Ricardo Gareca: "Con esta experiencia Perú va a mejorar muchísimo"

El seleccionador de Perú lamentó la eliminación en el Mundial de Rusia "sobre todo por los aficionados", pero aseguró que la experiencia de esta competición 36 años después va a permitirles mejorar mucho.

"Teníamos otras expectativas, el equipo entregó todo lo que tenía en el campo de juego en los dos partidos. Queda uno que hay que sacarlo adelante por la gente que nos vino a ver y para acabar de la mejor manera. No tengo nada que reprochar a los muchachos, en cuanto a la imagen que dejó Perú fue positiva", aseguró Gareca tras caer contra Francia 1-0.

El técnico argentino aseguró que Perú salió a ganar los dos partidos y señaló que Francia mereció el triunfo sobre todo por la solidez defensiva que mostró para frenar a Perú.

"Esta experiencia nos va a servir de mucho. Poder competir a este nivel es muy importante. Nuestra intención era venir a competir, ver dónde estamos. Ambicionamos cosas mejores, pero me parece que en el tiempo y el crecimiento nos va a potenciar", aseguró.

Gareca apeló a todas las autoridades del país a proseguir el esfuerzo en la promoción del deporte y puso como ejemplo que hayan venido al Mundial los sub-21, que les servirá como experiencia.

"Se tienen que dar cuenta de que tienen un potencial enorme. Esto es una experiencia increíble. De cara al futuro, Perú es una selección que si recibe el apoyo puede mejorar muchísimo", dijo.

El seleccionador indicó que el problema con el gol responde a que no marcan, aunque generan ocasiones.

"En dos partidos, Perú tuvo más de diez ocasiones de gol. No tuvimos la profundidad contra Dinamarca, pero buscó por todos los lados. En un Mundial no se tienen demasiadas oportunidades, unos las aprovechan y nosotros no. El equipo lo intentó. El rival hizo un buen trabajo", comentó.

Sobre Paolo Guerrero aseguró que "hizo lo que pudo, es un ídolo nacional, una figura muy representativa" y lamentó que sus problemas con el dopaje le dejaran 8 meses fuera de la competición.

"Entregó todo lo que pudo y no hay nada que decir, quiero desearle lo mejor para su futuro, que se resuelva cuanto antes. Esta envuelto en una situación que todo el mundo sabe que fue un accidente", dijo.

"Por el fervor que despertó la selección tanto tiempo ausente y esta multitud que nos acompañó nos duele quedar eliminados y no poder brindarles un mejor torneo", dijo.

"Ya avisé de que se iban a sorprender con lo que van a ver de la gente peruana, por la pasión que le ponen, el amor que le ponen a la selección nacional. No les pudimos retribuir semejante apoyo", agregó.