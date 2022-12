Roberto Martínez, DT de Bélgica: "Contra Inglaterra la prioridad no es ganar"

Belgas e ingleses ya están clasificados en el Grupo G. Por el momento, ambas selecciones están igualadas tanto en diferencia de gol como en anotaciones a favor y en contra.

El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, manifestó que en el partido de este jueves contra Inglaterra, con ambas selecciones clasificadas para octavos de final "la prioridad no es ganar" sino preservar a los jugadores.

"Creo que la prioridad no es ganar, es la verdad. Estamos clasificados, lo hicimos, hay jugadores con amarillas, creo que no sería profesional ponerlos en el riesgo de no jugar en las eliminatorias. Hemos jugado en Moscú, en Sochi, es importante dar a todos los jugadores los mejores condiciones para estar bien en las eliminatorias", aseguró en conferencia de prensa.

El seleccionador de los 'Diablos Rojos' belgas dijo que espera "hacerlo bien" este jueves, aseguró que si dijo que cree en los 23 futbolistas que trajo a Rusia sería "estúpido" no creer en ellos en el duelo de mañana, y afrontó el partido como "una buena oportunidad para crecer como grupo" y dar oportunidades individuales.

"Y si podemos ganar bien, pero la prioridad no es solo ganar mañana (jueves)", añadió.

Respecto a los cambios que introducirá en la alineación, no quiso aclarar cuáles y aseguró que solo los comunica a los futbolistas tres horas antes del partido, pero confirmó que el portero Thibaut Courtois seguirá siendo el titular.

"No creo que cambiar al portero sea una opción, creemos en (Simon) Mignolet (suplente de Courtoins), es fantástico, pero creo que el portero se beneficia de jugar minutos. Courtois está en buena forma y le vendrá bien, te puedo garantizar que jugará, en los jugadores de campo es diferente", explicó.

Sobre el estado de forma del delantero Romelu Lukaku, uno de los máximos realizadores del Mundial con cuatro goles, dijo que el escáner ha revelado que sus molestias en el tobillo izquierdo no tienen mayor gravedad, pero el futbolista no se encuentra cómodo.

"No entrenará hoy y esta noche decidiremos si puede jugar o no, por el momento está en fase de recuperación y tuvo un golpe importante contra Túnez, quizás mañana es un poco pronto el partido, pero no creo que necesite mucho más tiempo", explicó.

En cuanto a las posibilidades de su selección para ganar el Mundial, Martínez reconoció el "talento" de la actual generación belga, que es para estar "muy orgullosos".

"Pero el Mundial no respeta el talento individual, solo respeta a los equipos que trabajan duro y tienen mentalidad ganadora. Es un torneo muy difícil, de márgenes estrechos, si no se controlan los aspectos emocionales es difícil parar los efectos negativos", argumentó.

"Hemos visto a Alemania quedar eliminada, Argentina estar muy cerca, España terminar primera del grupo en cinco minutos. El Mundial es eso, estar en márgenes estrechos y estar preparado en la situación que te toque", continuó.

Para el seleccionador de los 'Diablos Rojos' la presión es más para los futbolistas que para él, ya que "muy jóvenes" dejaron su entorno y ahora el país los contempla como estrellas.

"La expectación es más para ellos, pero estamos viendo que empiezan a disfrutar, no les afecta las responsabilidad, la utilizan de una forma muy buena, especialmente en los últimos dos partidos, y eso es un signo de madurez", opinó.

Preguntado por el precedente más cercano de este duelo, la victoria para Inglaterra por 1-0 en la prórroga de los octavos de final de Italia 1990, Martínez reconoció que fue un momento "muy doloroso" para el país pero advirtió que el de mañana será "un partido diferente".

"Este es un partido de celebración, hay muchos vínculos entre estos jugadores, juegan en la misma liga muchos, no es un partido eliminatorio. Sería muy diferente si Harry Kane no hubiera marcado el último gol a Túnez", añadió, en referencia al tanto de la victoria en el descuento del ariete inglés en la primera jornada, ya que de haber empatado Inglaterra se jugaría su pase a octavos.

El técnico español del conjunto belga elogió a su homólogo inglés Gareth Southgate, del que dijo que ha desarrollado "una cultura" y ha encontrado un sistema que funciona a "una generación joven, con energía y con un deseo real", algo que no le sorprende porque es alguien "muy meticuloso" al que desea lo mejor "a partir de mañana (jueves)".

