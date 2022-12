Se prenden las alarmas en Brasil tras dura entrada de Casemiro a Fred en pleno entrenamiento

La práctica de los pentacampeones del mundo se vio interrumpida luego de que el nuevo jugador del Manchester United sintiera molestias en su tobillo derecho después de un choque con el centrocampista del Real Madrid.

La Selección de Brasil se encuentra concentrada en Londres de cara al Mundial de Rusia y este jueves, cuando parecía ser otro día de práctica sin novedades, la noticia la dio Fred, luego de que no pudiera concluir el entrenamiento tras una dura entrada de Casemiro.

El nuevo jugador del Manchester United, avanzaba con el balón por el medio campo cuando su compañero Casemiro intentó detenerlo arronjándose al suelo, con tan mala fortuna que terminó golpeando el tobillo derecho de Fred.

Ante las notables molestias del atacante, sus demás compañeros interrumpieron la práctica, pero Fred no se repuso y terminó abandonando el terreno de juego con el tobillo envuelto en hielo.

Por el momento no hay una confirmación oficial de la gravedad del golpe. Pero de entrada se presume que Fred no estará este viernes en el último partido de preparación de Brasil frente a Austria (9:00 a.m. por Gol Caracol).

Brasil debutará en Rusia el próximo 17 de junio contra Suiza (1:00 p.m.). Los pentacampeones hacen parte del Grupo E junto a Costa Rica y Serbia.

Vea la dura entrada de Casemiro a Fred:

