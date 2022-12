¡Se siente desde ya! Video emotivo del Mundial de Catar 2022

Aunque no ha finalizado el certamen orbital en Rusia, el país que albergará la siguiente cita mundialista dentro de cuatro años, comenzó a difundir imágenes de lo que será el torneo en el Medio Oriente.

Desde ya, los organizadores del Mundial de Catar 2022 preparan los escenario deportivos y lugares donde albergarán a los miles de hinchas que estarán en el certamen orbital.

Publicidad

Haga su pronóstico de la Copa Mundial de la FIFA

En el video titulado "See you in 2022", se ve reflejado lo que es el país árabe, que es reconocido por su extravagancia y lujos en las infraestructuras de la ciudad.

Cabe resaltar que el Mundial de Catar no se disputará entre junio y julio, debido a las altas temperaturas, por esa razón se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Publicidad

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados HAGA CLIC ACÁ