Senegal sorprendió a Polonia y lo venció 1-2 en el debut del Mundial Rusia 2018

Un autogol de Thiago Cionek y un tanto de M'Baye Niang le dieron el triunfo a los africanos sobre los polacos. Grzegorz Krychowiak marcó el descuento para los europeos.

Senegal, a fuerza de físico, desesperó a Polonia y aprovechó los regalos del equipo de Adam Nawalka para lograr una victoria por 1-2 que voltea los pronósticos de un grupo que deja a polacos y colombianos contra las cuerdas.

No hay quien pueda aventurar qué pasará en este grupo H que sitúa a senegaleses y japoneses al frente y convierte el Colombia-Polonia del próximo 24, en un partido a vida o muerte.

No fue la tarde de Polonia a la que todo le salió mal. Se marcó un gol, regaló otro por un error de Krychowiak y convirtió a Robert Lewandowski, debutante a punto de cumplir 30 años, en un espectador más.

Abrumada por el poderío físico de 'Los Leones del Teranga', la selección de Nawalka fue irreconocible. Tanto que Lewandowski tardó 23 minutos en "debutar" en su primer Mundial, en el partido Polonia vs. Senegal.

El delantero del Bayern, bien vigilado por los poderosos centrales senegaleses y sin posibilidad de conectar con el centro del campo, por la oposición del exbético Alfred Ndiaye, no intervino más que con un disparo cruzado, flojo y sin peligro, en toda la primera mitad.

Senegal tampoco tuvo a Sadio Mané, menos decisivo de lo esperado, pero no le importó, porque reinó en el caos.

Lo había augurado Lewandowski ("Cuando tienen el balón no pierden el tiempo") y no se equivocó. El equipo de Cissé convirtió cada robo de balón en un esprint hacia la meta contraria, a menudo perdiendo la opción de pase y sin concluir sus jugadas, pero siempre dando la sensación de que un remate afortunado les bastaría para aumentar la zozobra polaca, en el encuentro de este martes de Polonia vs. Senegal.

Lo encontraron a los 38 minutos. Cuando el enésimo robo de M'baye Niang lo convirtió Sadio Mané en una asistencia para Idrissa Gueye. A la desesperada, Cionek se cruzó en el disparo del centrocampista del Everton e introdujo el balón en su meta.

Seleccionador: Aliou Cisse.

Goles: 0-1, m.38: Cionek, en propia puerta. 0-2, m.60: Niang, 1-2: m.86: Krychowiak.

Árbitro: Nawak Shukralla (Baréin). Amonestó al polaco Krychowiak y a los senegaleses Sané, Gueye.

Incidencias: Último partido de la primera jornada del Mundial de Rusia 2018. Grupo H. Disputado en el Spartak Stadium de Moscú ante 44.190 espectadores.

