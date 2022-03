¿Será el Mundial de Qatar 2022 el último de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo tendrá, a sus 37 años, la oportunidad de ingresar en el selecto grupo de futbolistas que han participado en cinco fases finales mundialistas. El Mundial de Qatar será otro de los grandes logros conseguidos por el atacante en su laureada carrera.

Luis Díaz: "Duele demasiado, mantengo las ganas de luchar; tendremos revancha"

Publicidad

El exjugador del Real Madrid no marcó por cuarto partido consecutivo con Portugal, pero la 'Seleçao' no echó de menos los goles de CR7, ya que su puesto como goleador lo ocupó su compañero en el Manchester United Bruno Fernandes, autor de los dos goles lusos (32 y 65).

Sin embargo, existe una pregunta en el ambiente sobre Cristiano Ronaldo y si en territorio catarí será su última participación en un Mundial de fútbol. Con 37 años y en caso de que el seleccionado portugués se clasifique a la Copa del Mundo en el 2026, él tendría 41 años. A favor suyo es que es consagrado y disciplinado al entrenamiento y es reconocida su capacidad atlética.

Publicidad

Cuánto cuesta el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022

"Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego", respondió Cristiano Ronaldo antes del partido frente a Macedonia del Norte cuando le indagaron con respecto a un posible retiro.