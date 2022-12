Sergio Agüero: "Siempre somos candidatos a ganar el Mundial”

El delantero del Manchester City, quien se encuentra concentrado con la Selección de Argentina, afirmó este jueves que la albiceleste puede conquistar el torneo que se disputará desde el próximo 14 de junio hasta el 15 de julio, en Rusia.

Sergio 'Kun' Agüero dijo este jueves que Argentina "siempre" es candidata a ganar el Mundial y la Copa del Mundo de Rusia será la última para la mayoría de los jugadores de su "generación", como, por ejemplo, Lionel Messi, Ángel di María y Nicolás Otamendi.

"Para mí, siempre somos candidatos a ganar el Mundial. De esta generación la mayoría sabemos que es el último, quizás dependa del físico... Pero lo digo por un tema de edad. Este es el Mundial para estar de la mejor manera", sostuvo al canal 'TyC Sports' Agüero, que cumplirá 30 años el 2 junio.

Argentina viajará con varios futbolistas con una larga trayectoria en la Albiceleste, como Javier Mascherano (34 años), Lucas Biglia (32), Messi (cumplirá 31 el 24 de junio), Sergio Romero (31), Gabriel Mercado (31), Federico Fazio (31), Otamendi (30), Gonzalo Higuaín (30), Di María (30) y Éver Banega (cumplirá 30 el 29 de junio).

"Con Leo, Fideo y Ota sabemos que es este el Mundial que deberíamos estar de la mejor manera. Sabemos que estamos muy bien y después se verá en el Mundial", añadió.

Agüero, que dijo que Argentina es uno de los tres equipos candidatos a ganar el Mundial, confesó que hace años que sufre dolores en la rodilla izquierda, pero que se está recuperando.

"Después de cinco años, la rodilla la siento como nueva. Siempre tuve problemas y sobrecargas en la zona, y ahora me siento diferente. Ahora ya la puedo flexionar y es un alivio", dijo este jueves el goleador histórico del Manchester City en una entrevista con el canal argentino ‘TyC’.

Aseguró que la artroscopia en la rodilla a la que se sometió el 17 de abril pasado "fue lo más conveniente. Si no me operaba me podría haber perdido el Mundial", sostuvo.

Agüero, de 29 años, realizó este jueves trabajo de campo junto a Javier Mascherano, Manuel Lanzini, Nicolás Tagliafico y Eduardo Salvio, a las ordenes del DT de la selección albiceleste, Jorge Sampaoli, en el predio de Ezeiza (sur), informó la Asociación de Fútbol Argentina (AFA).

El 'Kun', uno los convocados en la primera lista de Sampaoli, confía en que integrará la nómina definitiva de los 23 que irán a la Copa del Mundo que difundirá el lunes próximo el entrenador.

"Sampaoli nunca me confirmó que iba a ser el 9 titular, pero sí que iba a contar conmigo", admitió Agüero y agregó que "llego más fresco que varios y me estoy preparando para llegar de la mejor manera y que sea mi mejor Mundial", dijo.

Sobre la operación de rodilla, contó que "duró nada, 12 minutos".

Argentina está sembrada en el Grupo D del Mundial, junto a Islandia, Croacia y Nigeria.

