Sergio Ramos: "Messi es el mejor argentino de la historia, Maradona está a años luz de él"

El defensa y capitán de la selección de España ubicó al campeón del Mundo en México 1986, muy por debajo del astro del Barcelona. Sin embargo, afirmó que fue un grandísimo jugador.

Sergio Ramos, capitán de la selección española, respondió este miércoles a Diego Armando Maradona y dijo que era "un crack", aunque está "a años luz del mejor futbolista argentino de la historia: Leo Messi".

"Para mí Maradona es un grande, un crack, y lo respeto mucho. Sin embargo, en Argentina saben que Maradona está a años luz del mejor jugador argentino, que para mí es Lionel Messi", aseguró Ramos tras el triunfo 1-0 de España sobre Irán en la segunda jornada del Grupo B de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El defensa del Real Madrid y de la selección española respondió así al 'Pelusa', quien dijo que el defensa uruguayo Diego Godín era mucho más completo que Ramos y que el sevillano no era "un crack".

"Cuando se habla de cracks a mí me dijeron el otro día que Sergio Ramos es un crack. Y no. No quiero polemizar, pero lo tengo que decir: un crack es Godín, que te defiende, te manda, te hace gol, te hace campeón. No te falta un partido. Godín es un crack", expresó Maradona.

