Sí, ‘Tigre’, nosotros queremos jugar contigo el Mundial: cinco razones para creer en Falcao

El capitán de la Selección Colombia reconoció este jueves que siente el cariño y el apoyo de la gente y aseguró que los colombianos quieren estar con él en la Copa Mundial de la FIFA.

Radamel Falcao García ofreció este jueves una emotiva rueda de prensa desde Italia en la que reconoció que el apoyo de los colombianos le hace pensar que quieren jugar con él en Rusia 2018.

“Siento mucho los mensajes de cariño, es casi como si la misma gente quisiera jugar la Copa conmigo. Estoy muy agradecido al pueblo colombiano, he tratado de brindarme al máximo en estos cuatro años, creo que nadie me ha regalado nada y he sacrificado muchas cosas por estar acá. Tengo que hacer que esto valga la pena”, aseguró el capitán.

‘El Tigre’ tiene razón. Después de la clasificación de Colombia a Rusia 2018, lo que más alegría le produjo a la afición colombiana fue la posibilidad de que el ‘9’ cumpliera su sueño de jugar un Mundial.

Cabe recordar que Falcao se perdió el Mundial de Brasil 2014 tras sufrir en enero de ese año la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, que despertó la solidaridad de todo el pueblo colombiano.

Pese a sus esfuerzos por adelantar su recuperación y llegar en forma al certamen, José Néstor Pékerman, técnico de Colombia, decidió finalmente no contar con él.

“Hoy solo puedo sonreír por haberlo intentado hasta el final”, escribió en su cuenta de Twitter en aquella oportunidad, luego de que se hiciera pública su ausencia en Brasil.

Ha llegado el momento de su revancha y en GolCaracol.com quisimos resaltar cinco cualidades del Radamel Falcao García que serán imprescindibles para que la ‘tricolor’ pueda hacer historia en su sexto Mundial. ¡Estamos contigo, Tigre!

Liderazgo: su fortaleza física y mental lo convierten en un líder natural. ‘El Tigre’ guía al grupo e inspira con su sacrificio a sus compañeros de equipo. Así lo dejó ver en varios momentos durante la despedida de la Selección, en Bogotá.

Su capacidad goleadora: su olfato goleador y sus números con la Selección (es el máximo anotador en la historia con 28 tantos) son una prenda de garantía en el ataque para llegar lejos.

La voz de mando: su experiencia y recorrido en el fútbol internacional y con la Selección lo avalan para ser la voz de mando. Falcao es uno de los futbolistas que nunca se ha quitado la camiseta de Colombia, pues desde 2001 ha hecho parte de los procesos de selección.

El amigo de todos: sus compañeros solo tienen palabras de admiración y respeto hacia él. Desde siempre, Falcao ha construido una carrera sin tacha, labrada a punta de profesionalismo, esfuerzo y sacrificio, siendo un modelo a seguir en el seleccionado.

Su figura inspiradora: para nadie es un secreto que Falcao García jamás se rinde. El delantero del Mónaco ha sabido reponerse a las adversidades durante su carrera deportiva y siempre regresa más fuerte de ellas. Su fe inspira a sus compañeros para creer en lo imposible.

