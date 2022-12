Técnico de Suecia despertó a Zlatan Ibrahimovic del sueño mundialista

El seleccionador Janne Andersson considera que el delantero no merece ir al Mundial Rusia 2018 por haber rechazado la oportunidad de seguir defendiendo los colores del cuadro sueco.

“Ibrahimovic le dijo que no a la selección sueca, que no iba a estar en el equipo después de la Eurocopa (2016) y lo respeté. Si rechazaste al equipo, no creo que debas volver. Respeto lo que él mismo dijo. Solo estarán en el Mundial los que dijeron que sí”, expresó Janne Andersson, declaraciones recogidas por ‘TyC Sports’.

Además, el entrenador fue claro al asegurar: “Zlatan Ibrahimovic nos dejó. No está en mis planes y no creo que él merezca ir a Rusia 2018”.

En días pasados, el atacante de Los Angeles Galaxy (EE. UU.) había trinado que sus probabilidades de ir al Mundial eran muy altas.

Además, se habló de un posible veto por parte de la FIFA, ya que Zlatan es imagen de una casa de apuestas deportivas, hecho que no está permitido por el máximo ente del fútbol mundial.

Cabe resaltar que Suecia hace parte del Grupo F, junto a Alemania, México y Corea.

