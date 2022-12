Técnico del Brighton le pide a José Pékerman que llame a José Izquierdo a la Selección Colombia

Chris Hughton habló de la posibilidad de que el extremo colombiano sea tenido en cuenta por el seleccionador nacional, de cara a la participación en el Mundial de Rusia 2018.

El entrenador del Brighton & Hove Albion, Chris Hughton, ha 'animado' este viernes a José Néstor Pékerman, seleccionador de Colombia, a convocar a José Izquierdo para la Copa del Mundo de Rusia del próximo verano.

Hughton cree que disputar un Mundial sería "un honor" tanto para Izquierdo como para el guardameta australiano Mat Ryan, los dos futbolistas de la primera plantilla del conjunto inglés con posibilidades de estar en Rusia el mes que viene.

"Jugar una Copa del Mundo es una de las mejores experiencias que puede tener un futbolista. Tanto para Izquierdo y Ryan como para el club sería una grandísima oportunidad. Cualquier compromiso internacional es un honor para los jugadores y para la entidad", dijo el entrenador de los 'Seagulls'.

"Creo que si eres un internacional inglés, español o italiano participas en la mayoría de las Copas del Mundo, y, con todo el respeto para Colombia y Australia, puede ser que no estén en la próxima (Catar 2022)", añadió.

Izquierdo debutó con la 'Tricolor' en junio de 2017 en un amistoso contra España y anotó su primer tanto apenas unos días después frente a Camerún.

Ryan, por su parte, quien coincidió con el pereirano en el Brujas belga, jugó con los 'Socceroos' el Mundial de Brasil 2014 y fue titular en los tres partidos, en las derrotas a manos de Holanda, Chile y España.

"Estaré muy atento al Mundial, aunque no iré a ningún partido. Toda persona involucrada en el mundo del fútbol no puede perderse la cita. Antes, entrenadores, ojeadores y directivos se fijaban mucho en los futbolistas, pero ahora todos conocemos a los participantes, por lo que no es tan sencillo el fichar a jugadores que brillen", subrayó el técnico.