Tras ser eliminados, Van Marwijk no continuará al frente de la selección de Australia

El holandés técnico de la selección australiana, anunció al término del encuentro que su equipo perdió contra Perú (0-2), que no seguirá al frente de los ‘Socceroos’.

Van Markwick, que se hizo cargo de Australia, el 24 de enero de este año, tras haber clasificado a Arabia Saudí al Mundial de Rusia, aprovechó la rueda de prensa posterior al partido para desvelar que cierra su etapa australiana.

El técnico de 66 años dijo que se marcha con la certeza de que "fue un tiempo fantástico" el que pasó, pero lamentó que sus pupilos no hayan sido más efectivos a la hora de marcar goles.

"No lo considero ni un éxito ni un fracaso", dijo al evaluar el corto periodo de cinco meses que dirigió a los ‘socceroos’.

"Fue un periodo muy bueno, aprendí mucho de mis hombres. En lo mental, vi cómo mejoraron, pero no pudimos alcanzar ese nivel de anotar goles al rival. Se ganan los partidos con goles y no con elogios", dijo al recordar las buenas críticas que ha recibido su equipo.

"Me encantó trabajar con los australianos pero también me alegra estar libre otra vez, no tengo ningún remordimiento por lo que hicimos en este periodo", concluyó.

