Uruguay vs. Arabia Saudita: vea este partido EN VIVO - ONLINE por Golcaracol.com Uruguay vs. Arabia Saudita será un juego atractivo que toda Colombia podrá ver por la pantalla del Gol Caracol y las personas que no tengan un televisor cerca, lo podrán seguir en vivo y gratis por la página web Golcaracol.com.