Vea el minuto a minuto Croacia vs. Inglaterra: ¡Alegría croata! Mandzukic le entregó el paso a la final

Con goles de Ivan Perisic y Mario Mandzukic, el seleccionado balcánico superó a su similar británico en un duelo vibrante y por primera vez en su historia disputará el título de un Mundial. Su rival será Francia el próximo domingo (10:00 a.m. Gol Caracol y GolCaracol.com).

Alineaciones Croacia vs. Inglaterra:

Minuto a minuto Croacia vs. Inglaterra:



Vea el golazo de Trippier en el partido Croacia vs. Inglaterra:

¡Qué clase! Kieran Trippier anotó un golazo de tiro libre, en Inglaterra vs. Croacia Así salvó Pikford a los británicos del empate en el Croacia vs. Inglaterra:

Pickford salvó lo que era el empate, tras un remate de Ante Rebic, en Inglaterra vs. Croacia Vea la jugada de la duda del partido Croacia vs. Inglaterra:

La jugada dudosa del partido Inglaterra vs. Croacia, en la semifinal de Rusia 2018 Así fue el empate de Perisic en el Croacia vs. Inglaterra:

¡Llegó el empate! Perisic recibió un balón aéreo y no falló en el Inglaterra vs. Croacia Vea la mejor jugada del partido Croacia vs. Inglaterra:

Ivan Perisic y sus regates que casi terminan en el segundo gol, en el Inglaterra vs. Croacia

El gol del triungo en el encuentro Croacia vs. Inglaterra: