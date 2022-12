Vea el minuto a minuto Inglaterra vs. Panamá: 6-1, tres de Kane para ser goleador del Mundial

El conjunto ‘canalero’ viene de caer 3-0 contra Bélgica, líder del Grupo G, mientras que los europeos sumaron de a tres en su debut y con una victoria este domingo, estarían en los octavos de final. Vea el minuto a minuto de Inglaterra vs. Panamá aquí.

Ficha técnica Inglaterra vs. Panamá:





Arma tu Selección Colombia titular para los partidos del Mundial Rusia 2018

Publicidad

Siga el minuto a minuto de Inglaterra vs. Panamá:



Así fue el histórico gol de Felipe Baloy en el encuentro Inglaterra vs. Panamá:

Inglaterra vs. Panamá: Felipe Baloy marcó el primer gol de los... Vea el gol de Stones en el Inglaterra vs. Panamá:

John Stones madrugó para marcar a favor de los europeos en el... Así fue el tanto de penal de Harry Kane en el duelo Inglaterra vs. Panamá:

Publicidad

Harry Kane, de penal, amplió la cuenta en el Inglaterra vs. Panamá De esta manera fue el tercer gol en el Inglaterra vs. Panamá:

Lingard ya le pone sello de goleada al partido Inglaterra vs. Panamá Ya es goleada en el partido Inglaterra vs. Panamá:

Publicidad

Inglaterra vs. Panamá: Stones y su doblete para darle una cómoda... Kane logró doblete en el Inglaterra vs. Panamá:

Inglaterra vs. Panamá: Kane no se queda atrás y convierte su segundo... Vea el triplete de Harry Kane en el Inglaterra vs. Panamá: