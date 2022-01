Wilmar Roldán, afuera del Mundial de Catar: otros tres árbitros colombianos fueron preseleccionados

El tema arbitral en nuestro país dio de qué hablar en la pasada temporada, todo por cuenta de una que otra polémica en los diferentes partidos tanto de la Liga como de la Primera B. En medio de esta preocupante situación, hubo un nombre que resaltó, fue Wilmar Roldán, considerado para la mayoría como uno de los mejores árbitros.

Sin embargo, parece que para la FIFA no fue así. Y es que el antioqueño no podrá sumar su tercer Mundial consecutivo, tras haber estado en Brasil 2014 y Rusia 2018, ya que no está en la preselección por Sudamérica. Los elegidos fueron John Ospina, Andrés Rojas y Nicolás Gallo. Eso sí, por ahora, tampoco tienen su cupo asegurado.

Hasta el momento se desconoce cuál fue la razón por la que Roldán Perez, elegido como el mejor árbitro de América en 2013, no fue incluido en dicho listado. No obstante, se debe traer a colación lo ocurrido en la pasada cita orbital, donde el juez no quedó muy bien parado y hasta lo devolvieron una vez culminó la fase de grupos.

En aquel entonces, estuvo presente en los partidos Túnez 1-2 Inglaterra y Arabia Saudita 2-1 Egipto, donde mostró un total de tres tarjetas amarillas y sancionó la misma cantidad penaltis. Justamente por una de esas acciones, estuvo en el ojo del huracán, siendo blanco de duras críticas, por el manejo del VAR.

Así las cosas, se deberá aguardar por la decisión final, la cual se conocerá después del 25 de febrero, para saber si nuestro país tendrá representantes arbitrales, ya sea como centrales o en el VAR, en el Mundial de Catar 2022, que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

