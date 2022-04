Ya se 'calienta' el Mundial de Qatar 2022: Polonia se burló de Lionel Messi y Argentina respondió

El pasado viernes 1 de abril, se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Qatar 2022. Cada una de las selecciones clasificadas ya conoció su suerte, entre ellas Polonia, que compartirá el grupo C con México, Arabia Saudita y Argentina. Por eso, lejos de esperar a que ruede el balón, ya le puso 'picante' al tema.

A través de las redes sociales, en la cuenta oficial de Twitter del seleccionado europeo, publicaron un GIF de Lionel Messi, con la mano en su rostro, en un gesto de lamento y preocupación. Dicha imagen fue acompañada del siguiente mensaje: "cuando sabes que te espera mucho trabajo con Kamil Glik y Jacek Góralski."

Gdy wiesz, że czeka Ciebie sporo pracy z Kamilem Glikiem i Jackiem Góralskim... 😫#WCQ | #WorldCup | #KierunekKatar pic.twitter.com/yWm69T6fuw — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) April 1, 2022

La escena no pasó desapercibida y dio de qué hablar en el mundo. Fue así como la respuesta de la 'Albiceleste' no se hizo esperar. "Dale" y un emoji de risa, fue el corto, pero contundente mensaje que publicaron, lo que también generó revuelo y causó la reacción de cientos de hinchas que no ven la hora de que ambos se enfrenten.

Dale 🤣 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) April 2, 2022

¿Cuáles selecciones sudamericanas clasificaron a Qatar 2022?

Luego de 18 jornadas disputadas y tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, las selecciones de Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador se hicieron con un cupo de manera directa al Mundial de Qatar 2022. Por otro lado, Perú irá al repechaje, en busca de un lugar, cuando se vea las caras contra Emiratos Árabes o Australia, en el mes de junio.

