Zlatko Dalic, DT de Croacia: "No tenemos que pensar en revancha contra Francia”

El seleccionador croata aseguró que su equipo debe pensar en preparar la final del Mundial contra Francia el próximo domingo "sin pensar en la revancha" de la derrota de los balcánicos ante los galos en ‘semis’ de la Copa del Mundo de 1998.

Ese año "viajé a Francia como aficionado para los primeros tres partidos (de la fase de grupos)", recordó el técnico en conferencia de prensa tras derrotar a Inglaterra en la prórroga por 2-1 y clasificarse para la primera final mundialista de la historia de Croacia.

"Pero tuve que regresar a casa porque entonces era jugador en activo y tenía que preparar la pretemporada con mi club, pero miré todos los partidos y por supuesto la semifinal", añadió.

"Todos en Croacia recordamos cuando (el francés Liliam) Thuram marcó el 2-1 y perdimos. Ha sido un tema de conversación durante los últimos 20 años. Recuerdo que estábamos celebrando el gol de (Davor) Suker y tan pronto como nos volvimos a sentar ya nos habían empatado (con otro gol de Thuram)", recordó.

"Pero no tenemos que afrontarlo ahora (la final) como una revancha. Esto es fútbol, un deporte, y lo que tenemos que hacer es prepararnos para poder ofrecer nuestro mejor partido del torneo en la final", explicó.

Sobre el encuentro contra los ingleses, Dalic destacó "la fortaleza, la energía, la capacidad de resistencia" de sus jugadores.

"Quería hacer cambios, pro nadie quería ser sustituido. Todos me decían 'Estoy bien, puedo seguir corriendo'. Algunos han jugado con pequeñas lesiones, con las que no habrían jugado en cualquier otro partido. ¡Dos jugadores jugaron con media pierna, pero nadie se percató!", dijo con una amplia sonrisa.

- "Nadie se dio por vencido" -

"Mientras preparaba el once inicial, ninguno me dijo que tenía molestias o nadie me dijo que no estaba en condiciones de jugar la prórroga, nadie quería ser sustituido y eso demuestra el carácter (de los jugadores), algo que me hace sentir muy orgulloso. Nadie se dio por vencido", insistió.

Preguntado por Francia, el rival en la final del domingo en el Estadio Luzhniki de Moscú, Dalic destacó que "un equipo que llega a la final de una Copa del Mundo no tiene puntos débiles".

"Es un equipo de primer nivel, con jugadores fantásticos, pero esperemos a mañana (jueves) para hablar de Francia. Hay que ir etapa por etapa. Ahora celebramos (el triunfo en semifinales) y descansamos. Pero le tenemos mucho respeto a Francia", destacó.