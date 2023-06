Alberto Gamero: "A mí me impactó la eliminación de Copa Sudamericana, teníamos mucha ilusión"

Millonarios dependía de sí mismo para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero estrepitosamente cayó este jueves por 3-1 frente a defensa y Justicia, en Argentina, y le dijo adiós a la competición continental. Luego de la eliminación, Alberto Gamero, DT del conjunto azul, se mostró bastante dolido y afectado anímicamente, agregó que tenían mucha ilusión con avanzar en el certamen.

"Para Millonarios pensar en la Liga nuevamente, repito, espero que no nos dé duro, sí veo que estamos golpeados, estoy muy golpeado, teníamos mucha ilusión, infortunadamente no pudimos conseguir el resultados, pensar en la Liga II, mirar jugadores que terminan contrato, a mí por lo menos me impactó, porque teníamos toda la ilusión", dijo de entrada el timonel samario en rueda de prensa.

Millonarios tuvo poco descanso después de que ganó la Liga I-2023 frente a Nacional en la tanda de penaltis, y posterior a ello tuvo que viajar a Argentina para asumir el reto de la Copa Sudamericana. Gamero sabe que esto no es excusa, pero fue algo que influyó en el juego.

"Indudablemente que van a ser pocos días de descanso, estamos ante un partido amistoso, luego comenzamos la Liga, ellos lo entienden, vamos a tener que recuperar al grupo en pleno torneo, tratar de hacer las cosas bien. Este comienzo no va a ser fácil, darles tres días y volver el día martes para preparar el partido de Nacional. Ya después comenzar la recuperación", agregó.

Y sobre el tema del juego contra Defensa y Justicia, Gamero agregó: "En 10 minutos nos hicieron dos goles y después lo supo administrar, intentamos por todos lados, no lo conseguimos y lamentablemente nos vamos tristes".

Por su parte, David Macalister Silva, capitán de Millonarios, también analizó la derrota y eliminación a manos de Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana 2023.

"Cuando uno pierde es difícil, el inicio que nos costó, estuvimos cerca del empate, es difícil decir que no nos dominaron, pero nos ganaron; los dos inicios del partido nos cuentan", sostuvo el experimentado futbolista del conjunto bogotano.