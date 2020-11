El lamento de Alberto Gamero: “Me da rabia no clasificar después de semejante esfuerzo”

Millonarios pagó cara la derrota en El Campín durante el juego de ida frente a Cali. Pese a igualar la serie, se quedó sin Copa Sudamericana después de perder en la serie desde el punto del penalti. Ese es el mayor lamento de Alberto Gamero.

"Perdimos la clasificación en Bogotá jugando un buen partido. En los dos encuentros, el equipo mostró agallas, temple, ganas, jerarquía y por momentos, fútbol", aseguró este miércoles el DT 'embajador'.

“Estamos trabajando. Todos tienen su oportunidad. Me deja tranquilo el esfuerzo que hicieron ellos hoy. Me queda la rabia de no clasificar después de semejante esfuerzo", prosiguió.

Y es que es la sensación de un Millonarios que, para Alberto Gamero , "pudimos hacer el 3-1 en los últimos minutos. Nos equivocamos. Ya los penaltis son una lotería”.

"Hubo ganas, hubo jerarquía. Cali no jugó con su titular hace tres días, nosotros sí; y Millonarios terminó corriendo más al final. Pudimos liquidar la serie. El equipo vino a proponer", aseveró.

Por eso, al final, Alberto Gamero no ocultó su tristeza. "A veces el fútbol es injusto. Millonarios no debería tener este puntaje, yo no me estoy desesperando. Los muchachos mostraron jerarquía y estructuras diferentes".

