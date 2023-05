Alberto Gamero: "Peñarol no vino a regalar nada, hicimos un buen partido y ganamos bien"

En un partido interrumpido por la lluvia que terminó en la madrugada de este miércoles, Millonarios logró continuar con su buena racha en la Copa Sudamericana, tras superar a Peñarol 3-1 en El Campín. El equipo de Alberto Gamero se mostró infinitamente superior al conjunto uruguayo, y en una gran primera parte logró encajarle tres goles antes de la primera media hora de juego.

Finalizado el encuentro que duró más de tres horas, el timonel de Millonarios dio sus impresiones de lo vivido esta noche en Bogotá, "un partido de dos facetas. Jugamos bien en la primera parte, seguridad en la parte defensiva y bien juego por las bandas. Cuando se reanudó le dije a ellos que ahí no se podía jugar fútbol, que había que jugar directo, no se podían hacer más de dos toques y que tocaba estar concentrados y lanzar bien".

Y agregó con respecto a su rival, "Peñarol no vino a regalar nada, hicimos un buen partido y ganamos bien. Estamos tranquilos en este grupo y esperar a clasificar en estos dos partidos".

Por otro lado, Alberto Gamero, habló de las variantes mostradas, "sabemos que cuando están Cataño y Cortés hay la misma estructura, pero nos dan cosas diferentes, ellos son más de elaboración. No tratamos de cambiar la idea, juegue quien juegue, a Paredes y Beckham les pedimos que se asocien y a Cataño/Cortes velocidad".

Asimismo, destacó la labor de sus dirigidos en la pelota quieta, "las mejores jugadas de laboratorio salen cuando hay un buen cobrador. Tenemos buenos y lo estamos aprovechando y en partidos cerrados nos va a ayudar. También es importante en las pelotas quietas que los rematadores estén en el momento preciso, que caigan al sitio correcto. Hay partidos cerrados que se abren por pelota quieta. Eso define partidos. En ese aspecto me siento bien".

Millonarios recibió a Peñarol, por la Copa Sudamericana. El juego estuvo pasado por agua y hasta tuvo que ser detenido. JUAN BARRETO/AFP

En otra de sus intervenciones, Alberto Gamero, resaltó lo realizado por Luis Paredes y Beckham David, "ese es le trabajo de día a día de nosotros. Si algo tiene este grupo es que llega temprano a trabajar para corregir cosas, y ha entrado en una tónica que le ha favorecido los momentos que estamos viviendo, el juego que estamos haciendo les ha favorecido mucho y como siempre lo he dicho, yo los llevo poco a poco, hoy pueden jugar muy bien y al otro día los saco y van al banco, esa es la forma de llevarlos bien a ellos sin darles la responsabilidad de que cuando juegan un partido mal los voy a borrar en seguida".

"Hemos tenido la fortuna de que los que han entrado han respondido, no solo Paredes sino también Beckham. Los que han entrado han respondido y eso nos tiene muy contentos a nosotros. Esto es el día a día de ellos, el aprendizaje y el entender el juego cuando se necesita y uno ve que por momentos lo entienden", concluyó el samario.

Declaraciones de Juan Pablo Vargas:

*La mentalidad del equipo

"El pensamiento es ganar los dos partidos que quedan. No será fácil, pero el equipo está tan motivado y seguro del trabajo que sabe que puede ir a buscar resultados de visita"

*Sobre su sustitución al minuto 59

"Hubo una torcedura, pero con la para larga me enfrié y no pude continuar. Mi tobillo me lo iba a resentir mucho si seguía forzándolo, y a querer seguir jugando solo por las ganas, por el pundonor de estar en la cancha. Obviamente, toca ser inteligentes también. Me parece que el partido se estaba controlando bien y no era necesario arriesgar en ese momento, sabiendo los partidos importantes que hay ahora".

*La labor de Jorge Arias

"Lo de Arias es de destacar y resaltar. Yo sé lo complicado que es ser lateral porque generalmente los jugadores más jodidos de los rivales son los extremos. Nos ha dado una mano tremenda"

*La forma de jugar de Millonarios

"Somos un equipo que nos encanta jugar por banda. Las virtudes de Paredes y Beckham son más de velocidad, de llegar por fuera y de tirar centros, no sé si sea que el pedo del ataque recaiga sobre ellos. También intentamos elaborar por el centro"