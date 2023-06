Alberto Gamero: "Queda uno con un sinsabor, me parece que el equipo mereció más; tuvo personalidad"

Millonarios sintió las bajas y no pudo este martes en su visita al América Mineiro, en Brasil. El 'embajador' cayó derrotado 2-0 en juego de la quinta jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana y perdió el primer lugar de su zona. Tras el juego en la ciudad de Belo Horizonte, Alberto Gamero, entrenador del azul capitalino, habló con los medios de comunicación sobre el desempeño de los suyos.

De entrada, el timonel samario aseguró que su equipo mereció un poco más en el campo de juego y que pese a las bajas que tuvo; sus dirigidos mostraron personalidad.

"Queda uno con un sinsabor, me parece que el equipo tuvo personalidad, tuvo criterio, intentó con la posesión del balón y no logramos anotar, se cometen errores en la parte de atrás y nos los cobraron, esa esa la realidad. Pero hay la tranquilidad que los muchachos que entraron respondieron. Me parece que jugamos un buen partido ante un equipo que no quiso regalar nada y creo que merecíamos un poco más", avisó el técnico de Millonarios.

Los dirigidos por Alberto Gamero no tuvieron el juego acostumbrado y el conjunto de Belo Horizonte supo marcar en los momentos precisos. Primero por medio de Aloísio dos Santos, a los 40 minutos, mientras que Breno Cascardo, a los 70, liquidó el partido para su equipo.

"Esto no es de merecimientos y simplemente perdimos. Ellos aprovecharon los opciones que tuvieron; hicieron dos y por eso fueron mejores que nosotros en ese aspecto; hubo cosas buenas con el equipo, un equipo joven pero con personalidad jugando aquí en Brasil", agregó Alberto Gamero, en su intervención ante la prensa.

Gamero también se refirió a las bajas de último momento de Leonardo Castro, Andrés Llinás y también de Jorge Arias.

"Lo que pasa es que jugamos el día sábado en Bogotá y luego nos tocó viajar a los 2 de la mañana. Pensábamos que Arias, Castro y Llinás podrían recuperarse, pero al final vimos que ellos no estaban al cien por ciento, fueron bajas importantes", sostuvo.

Con el resultado de este martes, Millonarios se quedó en 10 puntos y perdió su invicto en la Copa Sudamericana 2023; de paso, la zona se 'apretó' ya que el América Mineiro llegó a 7 unidades, en un grupo que es liderado por Defensa y Justicia con 12 enteros.

Precisamente en la última jornada de la fase de grupos, el azul de la capital de la República se enfrentará a Defensa y Justicia de visitante, el próximo 29 de junio, a las 7:00 de la noche, hora de Colombia.