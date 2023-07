Alfredo Arias: "Estuvimos a la altura con un jugador menos por 70 minutos"

Luego de un poco más de una semana de haber asumido el cargo de entrenador del Independiente Medellín, Alfredo Arias tuvo su primera prueba con el conjunto 'poderoso'. Al timonel uruguayo le tocó debutar en el partido de ida de los 'play-offs' de la Copa Sudamericana frente a San Lorenzo, en un partido que terminó 0-1 a favor de la escuadra argentina.

Una vez finalizado el encuentro, que dejó un amargo debut para Alfredo Arias, el estratega de 64 años destacó lo realizado por sus dirigidos. "Estábamos planteando el partido muy bien, con un rival que estaba metido en su propio campo, incluso dentro del área. Estábamos con paciencia, buscando y logramos tener un par de remates y un par de desbordes", comentó de entrada el director técnico del DIM.

En otra de sus intervenciones habló de la expulsión de su extremo, "cuando nos echaron a Edwuin Cetré miré el reloj y pensé que aún nos quedaban 70 minutos de partido por delante. Hoy en día la mayoría de equipos que quedan con 10 hombres, pierde. Tratamos de mantener la misma presencia en la cancha".

Por otro lado, Alfredo Arias se refirió a la polémica jugada que el juez del encuentro, Alexis Herrera, no decretó como pena máxima, "yo alegué la jugada del penalti, porque reclamé y me dicen que hubo una falta, pero yo no veo ninguna falta. También tengo discrepancias cuando hay tantos jugadores atendidos. Uno quiere mejorar desde la actitud, pidiéndole a los jugadores que no simulen, pero es difícil si las reglas no las cumplimos".

*Sensaciones del partido

"Yo no me voy para nada contento, ni conforme, pero sí esperanzado porque vi a a nuestro equipo no rendirse, no se rindió cuando el rival se paró con dos líneas de cinco cerca de su área, no nos expusimos y después con 10 fue muy difícil".

*Su tiempo como entrenador del Medellín

"Nosotros llevamos muy poquitos entrenamientos, traté de variar lo menos posible, lo que ellos podían saber anteriormente, y sobre las instrucciones para este partido. Por eso las variantes que hicimos. Nosotros no podíamos recibir un gol".

*La serie frente a San Lorenzo

"La serie está abierta, nuestro equipo demostró que el otro equipo es un buen rival, que se defiende bien; pero nosotros estuvimos a la altura con un jugador menos prácticamente 70 minutos".

*Satisfecho con lo mostrado por sus dirigidos

"Mientras el partido fue normal, a mí me gustó que el equipo intentó hacer lo que habíamos planificado".