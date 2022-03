Andrés Cadavid habló del pisotón de Juan Carlos Osorio: “No sé qué le habrá pasado por la cabeza”

América quedó eliminado de la Copa Sudamericana, ante un buen Independiente Medellín; sin embargo, el partido de vuelta se vio opacado por un reprochable acto de Juan Carlos Osorio .

El técnico risaraldense pisó a Juan Mosquera, y frente a esa acción habló Andrés Cadavid, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

“Mis palabras tras el partido fueron para hacer un fútbol en paz, obviamente siempre he admirado mucho al 'profe', he estado pendiente, somos hombres de fútbol, que se tome consciencia que estamos en un juego, un espectáculo, que hay muchos niños que nos ven, y la idea es dar ejemplo, y no es más”, afirmó de entrada.

Más declaraciones de Andrés Cadavid:

*Lo que el vio de la jugada, en el campo de juego

“Yo sí vi algo raro, y vi que a nuestro compañero Juan David lo empujó y luego tocó ir a decirle algo al profe, porque le estaba diciendo cosas pasadas de tono y tocó los jugadores de experiencia ir a hablar. Él ya tiene costumbre de bajarle caña a los jugadores, entonces toca decirle que tranquilo, que es fútbol, que no es para tanto”.

*Más sobre esa polémica

“No sé qué le habrá pasado por la cabeza, de pronto quería sacar ventaja de una expulsión, si en ese mismo instante reacciona mal, gracias a Dios Juan David es joven y no reaccionó de otra manera. Esto es para aprender y entender que todos nos equivocamos”.

*Su penalti errado en el tiempo reglamentario

“Se empieza con una frase y es que erra el que cobra, el que decide, el que decide estar ahí, era el primer penal fundamental para nosotros, lo erré lastimosamente. Ya en la tanda de penales siempre se dice que los que están más acostumbrados es mejor de una patear, porque puede pasar que no llegue uno a lo último. Hay mucha adrenalina, pero los que jugamos fútbol se entiende cuál es el sentimiento de una hinchada en contra, que están chiflando, que ya había errado un penal y se hacía eterna la carrera hasta el cobro. Es de hombres, de varones pararse ahí y de experiencia por lo que se está jugando”.

*Elogios a Andrés Mosquera Marmolejo

“Tenemos un arquero que está para Selección Colombia, que se ve que a la liga le aporta mucho, que tiene la forma de aportar en la Selección. Tiene también compañeros que están en buen nivel, estamos haciendo una familia, unirnos más”.