Andrés Cadavid: "Soy hincha de Medellín, juego por el honor y orgullo, y vamos por la clasificación"

Por ahí dicen que "por amor, uno es capaz hacer muchas cosas, incluso lo que parece imposible", o sino que lo diga Andrés Cadavid, quien, el 19 de junio de 2019, llegó a Independiente Medellín, el "equipo del que es hincha desde niño", para dejar una huella imborrable, algo que está cumpliendo a cabalidad.

Bello, Atlético Huila, Patriotas, América de Cali, Deportivo Cali, Envigado, Millonarios, San Luis (México) y Colón (Argentina), son los otros clubes donde también estuvo. En cada uno de ellos, se ganó los corazones de la hinchada, gracias a su gran entrega, sacrificio y, en especial, profesionalismo.

Y es que si algo se puede afirmar del defensa central y que puede definir cómo ha sido su carrera, hasta el momento, a sus 36 años, es que nunca ha negado una sola gota de sudor. No es casualidad que, en la mayoría de estos conjuntos, se haya convertido en un referente, líder e incluso hasta capitán.

Ahora, estando en el "cuadro de sus amores", se imaginarán cómo es el panorama, dando más del 200%. Ya gritó campeón en dos ocasiones, defendiendo los colores del 'poderoso de la montaña' (Copas Colombia 2019 y 2020), pero quiere mucho más y eso lo tiene clarísimo.

En entrevista con Gol Caracol, el hombre que porta la cinta de capitán en el brazo izquierdo y con mucho orgullo, Andrés Cadavid, habló previo al partido de este miércoles 16 de marzo, contra América de Cali, por la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana, en busca de clasificar a la fase de grupos.

La ida culminó 2-1 a favor de Independiente Medellín, diferencia corta, pero que, al fin y al cabo, les permite tener una leve ventaja en su llegada al estadio Pascual Guerrero. Pero no solo se pronunció sobre esto, sino que también recordó unas cuantas vivencias en clubes anteriores.

Los entrenadores que más lo han marcado, cómo ve el fútbol, lo agradecido que está con lo que ha vivido hasta ahora, las enseñanzas de Julio Comesaña, actual estratega del club antioqueño, y su enorme amor, el cual se desborda, por Medellín, con quien espera hacer más historia.

¿Cómo analiza el partido de vuelta?

"Será un compromiso bastante exigente, donde tendremos que estar a la altura, mantener nuestra estructura y analizar lo que el rival podrá plantear en el terreno de juego para que nosotros logremos contrarrestar sus ataques y aprovechar sus debilidades cuando nos den la oportunidad. Esas serán las claves y vamos por la clasificación."

¿Qué enseñanzas les dejó el juego de ida?

"Bastantes cosas, en cuestión de táctica y de movimientos, pero también somos conscientes de que el técnico de ellos varía muchas cosas entonces será importante que los jugadores de experiencia sepamos leer esos cambios, cómo se van a parar y contrarrestar eso que hagan. Estar atentos, concentrados, no dar ventajas y siempre luchar será importante."

Hablando de Juan Carlos Osorio, ¿Qué tiene de especial enfrentarlo?

"Lo especial no pasa por una persona, sino por el hecho de jugar fútbol profesional, hacer parte de un equipo de jerarquía, escuchar el himno y entender que se están defendiendo los colores. Cada partido trae su ilusión y su forma de prepararse. Hago parte de la defensa y debo organizar a los compañeros. Hay que descifrar al otro y mejorar nosotros."

Desde su experiencia, ¿Qué le dice a los otros jugadores para afrontar esta clase de encuentros?

"Es un trabajo mancomunado; no hay que decirles nada porque son conscientes de lo que nos estamos jugando y están a la altura. Tenemos futbolistas adecuados y con experiencia, que han aportado, formando un equipo fuerte. Lo importante es que cada uno sea líder en su posición y encuentre su mejor versión para que en el terreno de juego, nos ayudemos."

Entre sus compañeros hay uno que está dando de qué hablar con goles: Luciano Pons. ¿Qué decir de él?

"Desde que llegó, le hablé y le dije cuáles eran las claves. De hecho, recuerdo que, en el primer entrenamiento, lo enfrenté porque estaba en el equipo contrario, y lo guié lo mejor que pude, diciéndole, desde nuestro fútbol y cultura, cuáles son los movimientos de los defensas para que lo hiciera mejor y considero que le ha funcionado y así lo confirman sus números."

Desde ese primer entrenamiento, ¿Lo sorprendió?

"Tengo que decir que desde el momento que empezamos a entrenar, ví que tenía cosas muy interesantes y diferentes a la forma nuestra de marcar, las cuales le podrían ayudar, sacar espacios y romper las defensas. Así que lo único que hice fue decirle que si traía su forma de juego, se le iba a hacer fácil en Colombia porque es diferente a lo que acostumbramos."

Entró bien en el grupo...

"Lo entendió, lo ha hecho bien, encajó de gran manera, se le ha acompañado por parte de todos, se dio cuenta de que este grupo va hacia el mismo lado, y que si bien puede haber molestias, disgustos o diferencias, todo queda ahí, ya que siempre es con el fin de mejorar. Todo eso ha hecho que tengamos un equipo fuerte, donde sabemos lo que queremos lograr."

¿Cuál ha sido la mayor enseñanza de Julio Comesaña, hasta el momento?

"Lo más importante de él es que inculca a cada jugador, dentro del terreno de juego, que tiene que aprender a pensar, en que cada movimiento, circuito o área a atacar, no es una orden directa, sino que es algo que se tiene que analizar, pensar, mirar y entender la razón de eso. Siempre enseña con argumentos y con esa experiencia de haber vivido tanto fútbol."

¿El equipo ya ha captado esa idea y filosofía?

"Vamos por buen camino, ya que el profesor Comesaña enseña con argumentos y con el fin de que no solo se cumpla una órden y ya, sino que uno entienda que tiene que hacer X o Y cosa por determinada razón, eso hace que los jugadores sean líderes y mejores. Un partido no se juega solo porque hay 10 que te están ayudando y un banco y cuerpo técnico pendiente de ti."

¿Algún técnico que lo haya marcado más?

"Todos los entrenadores son diferentes. He tenido muy buenos. Me marcó mucho Juan Manuel Lillo, por su forma europea de dirigir, también el profesor Miguel Ángel Russo, con quien conseguí cosas importantes, lo mismo Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y otros técnicos que me han hecho ser lo que soy, un ser que puede leer el partido y ayuda a los compañeros."

Usted dejó huella en varios clubes, pero, ¿Qué tiene de especial estar en Independiente Medellín?

"Para nadie es un secreto que hice parte de un Millonarios que alcanzó cosas importantes, dando felicidad y, en el corazón, siempre hay y habrá una línea azul; ahora, estoy en el equipo del que soy hincha desde niño, cuando mi papá me llevaba a la tribuna a verlo jugar, dejando una huella enorme en mí, algo que jamás he olvidado ni olvidaré por lo hermoso que fue."

¿Cómo fue esa época?

"Iba al estadio gracias a mi padre, que a la final, considero que, como papá, lo mejor que uno puede hacer es dejarle esas lindas experiencias en su hijo, y eso fue lo que hizo conmigo, querer a un equipo, amarlo y entender que uno está jugando por el orgullo y el honor de todos los que son hinchas, la familia, los amigos, los que están pendientes de uno, en fin."

¿Eso da un plus al momento de vestir esta camiseta?

"Claro, uno entiendo que no hay arreglo, no hay trato y siempre hay que dejarlo todo, jugando con el corazón en la mano; muchas veces las cosas no salen, pero entender que, día tras día, se puede ser mejor. En la actualidad, a la edad que tengo, estoy jugando de buena manera porque tengo un cuerpo agradecido, al que siempre lo he exigido y me ha dado, nunca he salido de la cancha con dolores y la experiencia que he tenido hace que se vea reflejado y sigamos creciendo."