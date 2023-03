Arturo Reyes: “Junior compitió, combatió y desafortunadamente nos falta suerte para convertir gol”

Junior de Barranquilla cayó 1-0 a manos del Tolima, este jueves, en el estadio Manuel Murillo Toro, y con eso se despidió de la Copa Sudamericana. Arturo Reyes hizo un abalance y análisis del encuentro del certamen internacional.

“Me parece que es de los partidos que hemos jugado es donde más nos hemos sentido cómodos, el equipo compitió, combatió, tuvo oportunidades de gol y desafortunadamente nos falta algo de suerte a la hora de convertir”, afirmó de entrada.

Después, Reyes mencionó que los días sin partido ayudaron a consolidar la idea, a pesar de que este jueves no pudieron mostrar eso en cancha.

“Yo creo que estos doce días nos sirvieron para afianzar algunos conceptos, nosotros pensamos que el equipo que había jugado contra Equidad después de cinco partidos sin ganar, debería dársele rodaje, y el partido no se presentó como queríamos en los primeros minutos”.

Publicidad

Acá más declaraciones de Arturo Reyes:

*Los cambios que hizo en el primer tiempo

“Los jugadores que entraron lo hicieron bien, esperamos contra Envigado y Santa Fe sumar 6 puntos y acomodarnos”.

*Más del trámite del partido

“Los dos cambios que hicimos nos ayudaron mucho, Tolima es físico, tuvimos en cuenta el tema de biotipo para disputar los balones, hay muchas cosas que pensar en los cambios. En algún momento vimos que necesitábamos un jugador más anclado, y creo que después de los cambios el equipo reaccionó bien. Tuvimos en el primer tiempo aproximaciones, opciones de gol, así que este es el camino, es un equipo que va a dar la pelea, buscará la clasificación y luego buscando estar arriba para buscar competencia internacional”.

Publicidad

Acá las declaraciones de Sebastián Viera, en rueda de prensa:

*¿Cómo está el equipo en la interna?

“Está bien, aunque golpeados por lo de hoy, pero hay deseo de hacer las cosas bien, lograr los objetivos, hay que dar vuelta a la página con mucho dolor, aún queda mucha liga”.

*Sorpresiva eliminación

“Quedamos afuera muy temprano, no me había tocado nunca quedar en la primera fase, ahora la Sudamericana es un formato diferente, el que esta de local tiene la pequeña ventaja y son solo 90 minutos. Despues deuda, todos queremos ser campeones, no gané una Copa Sudamericana por un penal, hemos siempre he intentado hacer lo mejor. Hay que ser hombre para seguir adelante y encarar la liga, hacerlo bien, salir campeón y luego salir a jugar otro torneo internacional”.