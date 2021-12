Este lunes, en Luque, Paraguay, se realizó el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana 2022, dejando los cruces de los cuatro equipos colombianos que disputarán esta competición el próximo año.

Cuatro clubes de cada una de las federaciones integrarán la primera fase de esta competición, que solamente tiene a un cuadro de nuestro país como campeón: Independiente Santa Fe (2015).

Cabe recordar que, los cuatro conjuntos colombianos se chocarán entre sí para conocer a los dos clubes nacionales que accederán a la fase de grupos de la 'Otra Mitad de la Gloria'.

Independiente Medellín, América de Cali, Junior y La Equidad serán los clubes 'cafeteros' que participarán en la Copa Sudamericana.

Los cruces de los colombianos serán:

Independiente Medellín vs. América de Cali

Junior vs. La Equidad

Así quedaron los otros cruces:

Metropolitanos vs. Estudiantes de Mérida

La Guaira vs. Hermanos Colmenárez

Cerro Largo vs. Montevideo Wanderers

River Plate vs. Liverpool

Sport Boys vs. Ayacucho

Melgar vs. Cienciano

Guaireña vs. Nacional

General Caballero vs. Sol de América

9 de octubre vs. Delfín

Liga de Quito vs. Mushuc Runa

Antofagasta vs. Unión Española

Unión La Calera vs. Ñublense

Oriente Petrolero vs. Royal Parí

Guabirá vs. Jorge Wilstermann