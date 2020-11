Carmelo Valencia: “Sabemos lo que es Junior, estamos soñando y esperamos materializarlo en enero”

Junior de Barranquilla consiguió un resultado importante en la Copa Sudamericana, venció 0-1 a Plaza Colonia en Uruguay mostrando un gran fútbol. Varios son los responsables del buen momento del equipo ‘tiburón’, uno de ellos es Carmelo Valencia.

Precisamente, el exCúcuta charló con GolCaracol.com sobre el presente de Junior de Barranquilla, quien tiene que recibir a Plaza Colonia en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

“Sabemos lo que nos estamos jugando, lo que estamos enfrentando y lo que es Junior, pero era algo normal el bajón que tuvimos y tenemos la capacidad de poder revertir todas las situaciones adversas que se den. Tenemos un cuerpo técnico capaz y un grupo de jugadores importantes, Junior puede seguir soñando, estamos con ventaja en la Sudamericana, pero aún no hemos ganado nada, no nos podemos confiar”, indicó Carmelo Valencia .

El equipo uruguayo demostró tener un buen planteamiento defensivo, pero ahora tendrá que salir a buscar la victoria si quiere remontar el resultado contra Junior, en Barranquilla.

“Plaza Colonia no da un balón por perdido, te presionan, te fastidian, nosotros tenemos que estar concentrados atrás, si nos marcan será muy complejo porque ellos se cierran bien, pero nosotros estaremos en casa y somos fuertes, hay que tener el balón y desgastarlo, ellos no están acostumbrados a la humedad de Barranquilla y eso cuesta, yo lo viví cuando venía con otros equipos”, agregó el exNacional .

En algunos sectores de la hinchada ‘rojiblanca’ ya se ilusionan con ver nuevamente a su equipo en las instancias finales de un certamen internacional, como lo fue en el 2018 donde Junior jugó hasta el último encuentro.

“Junior ya llegó a la final en 2018, el equipo sabe lo que es jugar este tipo de torneos. Claro que se puede soñar, tenemos un gran equipo, partido tras partido se ve mucho más compenetrado, hay una unión de grupo importante y estamos soñando, esperamos que en enero podamos materializarlo”, concluyó.

Por: Néstor ibarra / @Nestoribarram