"Con la mística europea del 'profe' Osorio y el liderazgo de Adrián, América marcará una diferencia"

Atrás quedó la Copa Libertadores. Ahora, es momento de enfocarse en la Copa Sudamericana. Y así lo entienden en las toldas del América de Cali.

El primer rival de los 'diablos rojos' será el conjunto brasileño, Atlético Paranaense. El partido de ida de la llave será este 13 de julio, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Por eso, para conocer una opinión autorizada, en Gol Caracol hablamos con Iván Vélez, exjugador de los 'diablos rojos', entre 2007 y 2009 y del 2017 al 2018, consiguiendo un título de liga.

De igual manera, fue dirigido por el actual entrenador del América de Cali, Juan Carlos Osorio. Estuvo bajo sus órdenes en 2010, siendo titular y coronándose campeón del Torneo Finalización.

¿Cómo analiza este compromiso?

"América tiene que sacar todo su fútbol. Es muy pronto para hablar de un rodaje perfecto o de un equipo complementado. Sabemos que tiene caras nuevas. En estos torneos, una mala noche te deja afuera. Se enfrentan a un buen equipo como Atlético Paranaense, que viene haciendo las cosas bien"

Entonces, ¿Qué debe hacer el 'escarlata' para sacar ventaja?

"Debe ser muy inteligente para plantear un buen partido. Es importante marcar una diferencia y más en condición de local"

Hablando de la localía, ¿Qué tanto puede influir el hecho de jugar, nuevamente, en Pereira?

"Ya están acostumbrados. América viene realizando trabajos allí, desde la pasada Copa Libertadores. Es una buena cancha y hay un buen ambiente. Lastimosamente, el aforo de público aún no está, pero es una linda plaza. Es acogedora y un gran estadio"

Hay varios refuerzos y caras nuevas, ¿Hay expectativas por alguno?

"La verdad, no. Me gustan todos. Son jugadores interesantes, a quienes les ha ido bien en sus clubes anteriores. Quizá, en sus pasados recientes, no sumaron los minutos esperados. Sin embargo, tendrán la oportunidad de resarcirse y dar lo mejor, de la mano del profesor Osorio. América ha hecho la diferencia con sus contrataciones"

Ya que nombró al técnico Juan Carlos Osorio, ¿Por qué cree que se la jugó por estos futbolistas?

"Conozco un poco el trabajo del 'profe', ya pasaron varios años desde que tuve la posibilidad de salir campeón, pero en esos 11 años, nunca ha cambiado su forma de ver el fútbol. Le gustan los jugadores rápidos, extremos, desequilibrantes y los volantes que pisan el área. Puede hacer una linda tarea con estos chicos. Los potenciará, si le cogen la idea a Osorio"

Comparando con lo hecho por Juan Cruz Real, ¿Qué cambios veremos con la llegada de Osorio?

"El juego. Tiene mucha variedad. El profesor Juan Carlos Osorio no se casa con un solo sistema. Sabe y trabaja cada partido de forma diferente, siempre con el objetivo de ganar y teniendo claro qué jugadores tiene. Por eso, se toma la tarea de escoger a cada uno de ellos. Ahora, dependerá de los muchachos, que rindan y sigan las instrucciones"

Usted tiene una relación muy cercana con Adrián Ramos, ¿Han hablado? ¿Qué le ha dicho?

"He tenido la oportunidad de hablar con él, con Luis Paz, con Héctor Quiñónes, con varios. Adrián me dice que Osorio es un técnico con 'mística' europea por su formación y Ramos trae ese proceso. 'Adriancho' seguirá llevando el liderazgo que tiene para fortalecer al grupo. América tiene con qué marcar una diferencia"