Conmebol y las fuertes sanciones que aplicaría a Gimnasia, por insultos racistas contra Rodallega

Las denuncias de racismo, impuestas por Hugo Rodallega micrófonos al aire, ya tendrías resolución por parte de la Conmebol, quien se regiriía estrictamente a la ly para iponer fuertes sanciones a Gimnasia y Esgrima de La Plata, por lo sucedido la noche de el pasado martes en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Así como lo manifestó el mismo delantero de Independiente Santa Fe, una vez se consumó la derrota por 1-0 frente al conjunto argentino, Rodallega fue víctima de insultos racistas a manos de la afición del ‘lobo’ que se reunió multitudinariamente para hacer presencia en la que es hasta ahora, primera victoria de Gimnasia en la fase de grupos de la competencia continental.

Sin embargo, este hecho podría provocarle al club una fuerte sanción desde diferentes aspectos por parte de la Conmebol, quien ya analiza, con el libro en la mano, el conducto regular a tomar para esta situación específica, en contra del delantero colombiano.

Así como lo afirmó el medio ‘DobleAmarilla’, una vez finalizado el encuentro, el director de partido que estuvo presente en La Plata e hizo el correcto cargue del informe en el sistema de Conmebol, que es el documento que la Confederación utiliza para estos casos, así como en este, donde ya entró en estudio.

🚨#ALERTA #Conmebol abrirá expediente por insultos racistas contra Rodallega en el estadio de #Gimnasia y Esgrima LP, según pudo confirmar @okdobleamarilla



📌Por la mañana la Unidad Disciplinaria revisará los informes del director de partido

📌Se expone a sanción de u$s 100.000 pic.twitter.com/rgaCgQW06k — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 24, 2023

Publicidad

“Al medio día de este miércoles 24 de mayo, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol tomará contacto con el informe y, rápidamente, abrirá un expediente contra Gimnasia, quien tendrá tres días para emitir un descargo, aunque también puede pedir una prórroga. Una vez vencido este plazo, la Confederación Sudamericana se expide entre tres y cinco días, ya que la intención es resolver estos temas de manera rápida”, citó el portal argentino.

Dentro de las diferentes sanciones que el ‘lobo’ podría recibir por esta conducta inapropiada por parte de su aficionados, está una multa de 100.000 dólares, esto debido a la modificación que el organismo realizó el año pasado en el artículo 17 en el que elevó la pena económica por casos de discriminación, así como lo manifestó ‘DobleAmarilla’.

Sin embargo, también se expone a jugar a puerta cerrada, o ver inhabilitada alguna de sus tribunas, según lo decrete la Conmebol, quien ya tiene el caso en sus manos.

Publicidad

¿Qué dijo Hugo Rodallega finalizado el encuentro?

"Que te llamen negro y mono es una falta de respeto. Así no mejoramos como humanidad. Es un desastre lo que pase en el mundo entero y una tristeza que nosotros vengamos aquí y pase esto. Y no estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende, porque eso es normal, pero el tema del racismo ya cansa. En Bogotá los tratamos bien a los de Gimnasia, los respetamos, y ellos hoy no nos respetaron a nosotros", dijo el goleador en ESPN.