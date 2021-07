La espera terminó, Juan Carlos Osorio tendrá su primera prueba al mando del América de Cali, dónde deberá debutar frente Atlético Paranaense en el estadio Hernán Ramírez Villegas, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sin más preámbulo, el estratega risaraldense reveló cuales serán sus cartas para afrontar el importante duelo en la competición internacional, una de las razones de haber sido tenido en cuenta por las directivas del conjunto 'escarlata'.

En su primera convocatoria al mando de los 'diablos rojos', Osorio Arbeláez no pudo contar con sus refuerzos, debido a que no se les permitió la inscripción de estos, por lo tanto no estarán: David Lemos (lesionado), Larry Ángulo, Jorge Segura, Elvis Mosquera, Daniel Hernández, Gustavo Torres, Déinner Quiñones y Mauricio Gómez.

Entre los 19 jugadores disponibles para el encuentro, resaltan los nombres de Joel Graterol, Santiago Moreno y Ardían Ramos, quienes se han convertido en las figuras del conjunto caleño.

Convocados del América de Cali

