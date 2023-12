Copa Sudamericana 2024: así quedaron sorteados los cruces de la primera ronda

La Copa Sudamericana de 2024 comenzará el 4 de marzo con una serie eliminatoria de partido único que reúne a treinta y dos equipos procedentes de ocho países: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. América de Cali, Deportes Tolima, Independiente Medellín y Alianza Petrolera son los cuatro representantes del balompié de nuestro país.

Inicialmente los 'pijaos' recibirán en el Murillo Toro al 'poderoso', mientras que los de Barrancabermeja harán lo mismo, en el Daniel Villa Zapata, frente al 'escarlata'.

Los seis representantes de Argentina y los seis de Brasil avanzarán directamente a la siguiente fase de grupos.

Antes, la carrera por dieciséis cupos en la Fase 1 planteará dos eliminatorias entre los cuatro representantes de los ocho países, de allí que se conozca también como 'fase nacional'.

La condición de local fue definida este martes por la Conmebol en su sede en la ciudad paraguaya de Luque.

La vigésima tercera edición reunirá a lo largo de la temporada a 56 participantes y tendrá 15 partidos, el último de esos la final, que se jugará el 23 de noviembre en una sede aún por definir.

El campeón de 2024, además de clasificarse automáticamente para la Copa Libertadores de 2025 y la Recopa Sudamericana del mismo año, también jugará el Desafío de Clubes con el campeón de la Liga de la UEFA 2024-2025.

Las eliminatorias de la Fase 1 terminarán el 10 de marzo.

Universitario - Real Potosí (Bolivia): BOL 1

Real Tomayapo - Jorge Wilstermann: BOL 2

Everton - Unión la Calera CHI 1

Univ Católica (Chile) - Coquimbo Unido CHI 2

Deportes Tolima - Independiente Medellín COL 1

Alianza Petrolera - América de Cali COL 2

Deportivo Cuenca - Delfín ECU 1

Técnico Universitario - Universidad Católica ECU 2

Guaraní - Sportivo Luqueño PAR 1

Sportivo Ameliano - Olimpia PAR 2

Deportivo Garcilaso - ADT PER 1

Univ César Vallejo - Sport Huancayo PER 2

Montevideo Wanderers - Danubio URU 1

Racing - Cerro Largo URU 2

Carabobo - Metropolitanos PER 1

Rayo Zuliano - Deportivo la Guaira PER 2.