Darío Bustos: "Contra Sao Paulo la obligación es ganar, a Tolima se le puede exigir que clasifique"

Como previo al encuentro entre Deportes Tolima y Sao Paulo por la tercera jornada del grupo D de la Copa Sudamericana 2023, uno de los ídolos y reconocidos exjugadores del ‘pijao’, Darío Alberto Bustos, se refirió al presente del equipo y lo que será el juego contra los brasileños, donde la obligación del ‘vinotinto y oro’ es ganar, así como lo afirmó ‘Pipe’.

En una charla exclusiva con Gol Caracol, Bustos tomó la palabra y analizó al Deporte Tolima, quien recibirá En Ibagué al histórico Sao Paulo con Juan Cruz Real en el banquillo colombiano, donde hará su debut oficial con Tolima, luego de la salida de Hernán Torres.

“Frente a Sao Paulo la obligación me parece que es ganar, está en su casa, a Tolima se le puede exigir que clasifique, ya lo consiguió de visitante frente al equipo de Venezuela, cedió puntos en casa y me parece que ahora tiene la oportunidad de enfrentar a un equipo fuerte de local, haciendo las cosas bien y con este entrenador me parece que hay un nuevo aire”, expresó Darí Alberto, enfatizando en el debut de Juan Cruz Real por Sudamericana.

Respecto al duelo contra los brasileños, Bustos afirmó que son juegos diferentes y más competitivos por el alto nivel de calidad y talento que tienen estos conjuntos en cualquiera de la competencia que disputen.

“Siempre enfrentar a los brasileños va a ser complejo por su dinámica de juego, por la manera en cómo se entrena, el brasilero se entrena totalmente diferente al fútbol en Sudamérica, son mucho más ofensivos, creo que a la hora de encarar y proponer duelos siempre salen a favor, enfrentar a brasileños en cualquier certamen es importante”, dijo el exfutbolista, advirtiendo a Tolima en materia defensiva de cara a este importante duelo por la tercera jornada del grupo D.

Además de eso, ‘Pipe’ explicó la manera en la que de ahora en adelante Deportes Tolima deberá trabajar para encontrar a los resultados y pasar la mala racha futbolística y de rendimiento que le costó la salida a Hernán Torres del banquillo ‘vinotinto y oro’.

“Hay que igualar cargas, creo que lo deben hacer respecto a los demás compañeros que están lesionados, inicia un proyecto de cero, un entrenador que trae una idea diferente, me imagino que ahora tiene que socializarla con los jugadores, que ellos la entiendan y que puedan adaptarse de la idea que venía con el profe Hernán y tratar de encaminarse sobre la nueva”, concluyó Bustos.