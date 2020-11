David González: “Si yo me tiro al otro lado estarían diciendo que Santiago Montoya es un crack”

David González apoyó a Santiago Montoya luego de que este último no anotara su cobro de penalti, en el Millonarios vs Cali , por Copa Sudamericana .

Santiago Montoya: “Con esto que pasó no hay persona más triste e insatisfecha que yo”

“Me parece un poquito bochornoso lo que he apreciado de un sector de la hinchada de Millonarios hacia él, todavía no concibo que alguien puede juzgar a un ser humano por un error, si yo me tiro al otro lado estarían diciendo que él es un crack, que mucha tranquilidad, dirían que él se ríe y mandó al arquero al otro lado, nos acomodamos a las situaciones para hacerle daño”, señaló de entrada en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ .

Más declaraciones de David González:

*La clasificación en Copa Sudamericana

“Contentos por la clasificación, aunque pienso que no debió ser la forma porque durante los 90 minutos fuimos superiores y no debimos sufrir como se sufrió”.

*Lo que le dijo a Santiago Montoya antes de que él cobrara

“Mi tema con Santi es porque al hermano de él lo conozco hace más de 20 años, es uno de mis grandes amigos, y yo así como le estaba hablando a todos con él también lo hice, de hecho fue al único que le dije que me disculpara porque tenía que tapárselo, él sonríe y es lo mas normal, no entiendo porque vienen ahora a decir que es falta de seriedad”.

*Su experiencia en los penaltis

“La experiencia no la dan los años sino que tanta cantidad de series de penales que se haya tenido, y llevo más de diez. Uno como arquero tiene un terreno ganado, uno no tiene mucho que perder, esa tranquilidad te lleva a tomar mejores decisiones”.

*Habían preparado los cobros de penaltis

“Nosotros durante la semana estábamos preparándonos para ganarlo en los 90 minutos, pero la posibilidad estaba y siempre hemos hecho cobros de penaltis en los entrenamientos, la tecnología ha avanzado mucho y a mí me pasaron los datos, al igual que a ellos”.

