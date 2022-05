Deportivo Cali ya conoce su rival para los octavos de final de la Copa Sudamericana

Este viernes, en las sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se sortearon los octavos de final de la Copa Sudamericana, con los primeros de cada grupo de esta competencia en la fase anterior y los terceros de los grupos de la Copa Libertadores

Deportivo Cali que fue tercero en el grupo E del torneo más importante de clubes en Sudamérica, se enfrentará a Melgar de Perú, por un paso a cuartos de final

Así quedaron los octavos de final de la Copa Sudamericana

Deportivo Tachira (Venezuela) vs. Santos (Brasil)

Nacional (Uruguay) vs. Unión (Argentina)

Universidad Católica (Chile) vs. Sao Paulo (Brasil)

Colo Colo (Chile) vs. Internacional (Brasil)

Deportivo Cali (Colombia) vs. Melgar (Perú)

The Strongest (Bolivia) vs. Ceará (Brasil)

Olimpia (Paraguay) vs. Atlético Goianense (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador) vs Lanús (Argentina)