Más allá del triunfo en la definición por penaltis de Independiente Medellín sobre América de Cali, en la Copa Sudamericana, en las últimas horas se sigue hablando de la descalificadora acción en la que Juan Carlos Osorio , DT de los rojos, pisó a Juan Mosquera, de los antioqueños.

El jugador del DIM cayó a la pista atlética y allí el risaraldense tuvo esa actitud, que fue criticada por propios y extraños.

Así las cosas, desde el camerino del 'Poderoso' llegaron dos mensajes destinados a Osorio, quien no ha podido estabilizar el rendimiento de los vallecaucanos y sumó un fracaso internacional.

"No puede suceder esto" y "¿por qué no me pisa a mí?" fueron dos mensajes de Andrés Cadavid, en redes sociales y en clara alusión al hecho acontecido en la pista atlética del Pascual Guerrero.

Cabe señalar que las críticas en contra de Juan Carlos Osorio han arreciado por el tema de rendimiento del América y por su actitud antidepresiva.

¿Cómo quedó esta serie de Copa Sudamericana?

Tras el 3-3 en el marcador global, la clasificación a la fase de grupos se definió en los penaltis y ahí los ‘poderosos’ se impusieron 3-1 y ganaron en el Pascual Guerrero.

Andrés Cadavid en sus historia de Instagram.



¿Y por qué no me pisa a mi?



MI CAPITÁN 😍😍😍 pic.twitter.com/dTBymB2LEZ — MUNDO DIM (@MundoDIM) March 17, 2022