Gerardo Bedoya: "Nosotros hemos asumido este partido como el más importante de nuestras vidas"

A pesar de haber confirmado este domingo a Hubert Bodhert como el nuevo director técnico de Independiente Santa Fe, el entrenador que estará a cargo del partido frente a Goiás por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana será Gerardo Bedoya.

Así las cosas, el exfutbolista del conjunto 'cardenal' y ahora estratega interino, atendió a los medios de comunicación para hablar de lo que será este vital encuentro contra los brasileños, en el que la escuadra bogotana se jugará su clasificación a la siguiente ronda del certamen internacional.

"Nosotros también hemos asumido este encuentro como el partido del semestre. Yo siempre los pongo a competir al máximo, al límite, y les digo que es la gran final, es el partido de nuestras vidas y cuando uno lo toma así es difícil que el rival te pase por encima. Si te pasa por encima es porque tiene más condiciones, pero desde la parte motivacional creo que no nos puede superar", comentó de entrada.

Y agregó con respecto a la preparación que ha tenido el equipo en los 20 días que tuvo sin partidos, "el equipo se ha preparado muy bien y la idea es tenerlos a tope, tenerlos tanto emocionalmente como físicamente en el mejor momento futbolísticamente que puedan rendir. Lógicamente que quisiera uno más competencia, pero a veces también es esa competencia que llevábamos donde se jugaba casi cada dos tres días, también agota".

Aquí más declaraciones de Gerardo Bedoya:

*El ritmo del equipo

"Esperemos que el equipo responda y que esto no nos pueda afectar con intensidad, con nuestros trabajos, con la idea que tengo de juego, pues tratarla de que ellos la interioricen mucho más y la disposición, que eso sí, la parte emocional, mental, siempre tratando de que estén limpios, de que disfruten y de que estén tranquilos".

Santa Fe se impuso en El Campín a Gimnasia y Esgrima de la Plata, por Copa Sudamericana. Foto: Dilhan Almonacid

*El once inicialistas

"No, claro que sí, tengo una que otra duda, pero el equipo está casi completo. Pero tengo dudas para bien, es decir, que me mostraron muy buen rendimiento, todos quieren y es elegir el jugador, pero ya el equipo está casi listo para el partido".

*La llegada de Hubert Bodhert

"Bueno, el profesor llegó, saludos, conversamos, pero ha sido muy respetuoso, no ha querido meterse en las decisiones ahora que tenemos nosotros para enfrentar este compromiso, pero quiere estar cerca, que es normal que esté cerca, yo creo que eso se ve bien y es que tiene que hacerlo, porque es que ahora no hay tiempo, ahora uno termina este torneo y ya viene el otro, entonces hay que ganar de tiempo".

*El progreso del equipo en los 20 días de entrenamiento

"Lógicamente que es un equipo que ha entendido mucho más la idea, es un equipo que nos gusta transferir, presionar inmediatamente, tratar de tener un poco más de posesión, es lo que a mí me gusta, ellos lo han entendido, yo quiero que el equipo siempre esté fresco a la hora de tener la pelota y eso quiere decir que hay que sostenerla, entonces es dentro de mis ideas y que el equipo no sufra tanto, que el equipo sea un equipo muy corto y que sepa presionar, no de a uno, sino que sepa presionar siempre en bloque".