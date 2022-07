Harold Preciado y un 'candente' mensaje en redes sociales: ¿Va para el Cali?

Deportivo Cali no pudo contra Melgar de Arequipa y cayó derrotado por 2-1 en el estadio Estadio Monumental de la UNSA y a la postre quedó eliminado de la Copa Sudamericana. El conjunto 'azucarero' poco y nada pudo hacer frente a un cuadro peruano, que cada vez que lo intentó, causó estragos en la defensa del conjunto caleño en la noche de este miércoles, que fue dirigido por el director técnico interino, Ítalo Cervino.

El campeón de la Liga II-2021 no tuvo un buen comienzo de este 2022, ya que no clasificó a los cuadrangulares finales en el primer semestre del año en curso y tampoco pudo hacer una buena campaña en la Copa Libertadores, puesto que quedaron ubicados en el tercer lugar lo que le dio su cupo en la Sudamericana, pero que tampoco pudieron hacer más. Los 'azucareros' no han encontrado el fútbol y estos malos resultados hizo que el timonel venezolano, Rafael Dudamel, saliera del banquillo técnico.

Luego de la eliminación del Cali en tierras peruanas, Harold Fabián Preciado, exjugador del conjunto verde del Valle del Cauca, escribió en sus redes sociales un contundente mensaje.

"Valora lo que tienes, puedes perder diamantes por andar recogiendo piedras", esas fueron las palabras del artillero de 28 años y quien en el segundo semestre del 2021 condujo al Deportivo Cali para lograr la tan anhelada estrella número 10 en el balompié del fútbol colombiano.

No se sabe a quién van dirigidas las fuertes palabras, pero el actual goleador del Santos Laguna, de la Liga de México, siempre ha llevado en su corazón al equipo 'verdiblanco' y por eso regresó en uno de sus peores momentos y a la postre se fue siendo campeón.

¿Cómo le ha ido a Preciado en el segundo semestre?

El artillero nacido en Tumaco ha sido más que efectivo en lo que va del Apertura 2022 en México, puesto que en un sólo juego ha convertido en una oportunidad.

Este fue el polémico trino que escribió Preciado en sus redes sociales: