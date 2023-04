Harold Rivera: "Sabemos lo que nos estamos jugando; tenemos que buscar la victoria"

Santa Fe logró un buen arranque en la Copa Sudamericana. Si bien, el conjunto 'cardenal' no inició ganando, si sumó en su visita a Goiás de Brasil, un resultado que le servirá de mucho si logra aprovechar su localía. Este martes, los dirigidos por Harold Rivera tendrán su primera salida en El Campín, donde tendrán que recibir a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la segunda fecha del Grupo G.

Así las cosas, el timonel del 'león' atendió a los medios de comunicación para dar sus impresiones de lo que será este enfrentamiento frente a los argentinos. "Ya hemos analizado al rival, es un equipo que intenta hacer inicio de salida de juego, pero cuando se le presiona juega alto, pero nosotros tenemos que hacer prevalecer la localía, sabiendo que la altura es un factor importante para nosotros, tenemos una buena oportunidad con nuestra gente, y esperamos estar a la altura del compromiso", expresó de entrada Rivera Roa.

Y complementó con respecto al estado anímico de sus dirigidos, "el equipo está bien anímicamente, hicimos un gran esfuerzo en Pereira, nos marcaron rápido y pudimos reaccionar y por poco pudimos pasar de largo. Pero esto ya es Copa Sudamericana".

Por otro lado, habló sobre el panorama médico del equipo para este partido frente a Gimnasia y Esgrima, "tenemos bajas por situaciones médicas, como el caso de Dairon Mosquera al que no le alcanzó, el Harold Rivera que salió golpeado en el partido contra el Pereira, lo de Aja que está en concentración. Lo importante es que lo que tengamos a la mano lo podamos utilizar, sabemos lo que nos estamos jugando, es un partido totalmente diferente, de carácter internacional y al que le toque tendrá que hacer las cosas de la mejor manera. Tenemos que buscar una victoria que es lo que necesitamos".

Más declaraciones de Harold Rivera:

*La presencia de Kevin Mantilla y Jhojan Torres en el equipo

"El 'profe' Cárdenas me llamó, hablamos de fútbol, de la convocatoria y me dijo que la idea era que se concentraran después del partido y yo le dije que se lo agradecería, porque yo siempre colaboro con mis jugadores para la selección, para mí es importante que ellos vayan, entonces no hay ningún problema. Entonces se presentan el miércoles después del partido".

*Planteamiento de Santa Fe

"Tengo una idea de juego que estoy intentando plasmar en Santa Fe; somos un equipo que juega por bandas, me gusta hacer juego interior y por eso siento que Marrugo hizo un buen partido contra Pereira".

*Estado físico de José Enamorado

"El cambio que hice también fue pensando en este partido. Enamorado es un jugador con mucho desgaste, que cuando se acciona juega al 1000%, entonces es un jugador que por su volumen muscular a veces le cuesta, optamos porque descansara y es que hay jugadores que les ha tocado muy seguido".