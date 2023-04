Hernán Torres: "El Tolima siempre se ha caracterizado por estar en los primeros lugares"

Este jueves santo el Deportes Tolima tuvo su debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde logró conseguir un importante resultado en su visita a Puerto Cabello. El equipo dirigido por Hernán Torres logró superar 0-2 al conjunto venezolano , con goles de Diego Herazo y Yeison Guzmán.

Finalizado el encuentro, el timonel de los 'pijaos' atendió a los medios de comunicación para dar sus impresiones de lo sucedido en esta primera fecha del Grupo D de 'La Gran Conquista'. "El balance es positivo, cuando se gana es positivo siempre y cuando se pierde negativo. Me parece que el grupo hizo un trabajo importante, siendo fiel a su estilo de juego como lo hemos hecho en Colombia", expresó de entrada.

Y agregó con respecto a su planteamiento para enfrentar al líder del fútbol venezolano, "sabemos que Puerto Cabello es un equipo muy bueno y muy importante, que venia con una seguidilla de partidos con buenos resultados, con jugadores desequilibrantes como sus extremos, la idea era controlarlos y no dejarlos generar, no darles espacio porque con espacios podrían ser muy desequilibrantes. Me parece que nuestra paste posterior fue sólida, complementada con mis volantes, extremos y puntas. Considero que el éxito fue el bloque que tuvo el Deportes Tolima".

Aquí más declaraciones de Hernán Torres:

*Primer tiempo

"Al principio se cortó mucho el juego por el golpe del arquero, el choque de cabezas, era un juego intenso para ellos y nosotros, con choques que obligó a parar el partido. Pero luego mi equipo hizo lo que lo caracteriza con la tenencia de la pelota. Y el resultado a nuestro favor nos dio más tranquilidad".

*La sensación antes del compromiso

"La expectativa era grande contra un rival que va líder en su Liga, que ha sumado 24 puntos en ocho partidos, era un rival punzante y con juego directo, con un excelente arquero como lo mostró. Nosotros planificamos no dejar generar y plantarnos bien, para que no nos sorprendieran".

*Mensaje sobre la hinchada del Deportes Tolima

"Es un compromiso que tenemos con ellos porque ellos siempre están ayudando, apoyando. Se pegaron un viaje que no es para nada corto, sufriendo, sacrificándose, y es un compromiso que tenemos con ellos y con toda la hinchada tolimense. Este equipo siempre se ha caracterizado por estar en los primeros lugares de las tablas, tan solo el año pasado no tuvimos la posibilidad de clasificarnos y quedamos en deuda con ellos, por eso queremos darles y comprometernos con que el equipo volverá a estar en los primeros lugares como ellos esperan, queremos que se sigan sintiendo orgullosos del equipo que tienen".

Declaraciones de Yeisón Guzmán, autor del segundo gol del Deportes Tolima:

*Sobre Puerto Cabello

"Sabíamos que iba a ser un rival difícil, que se hacen fuertes en casa, y que van bien en su torneo local. Pero creo que se viene a hacer un buen trabajo y nos llevamos un buen resultado para la casa".

*Las instrucciones de Hernán Torres

"El 'profe' nos dice que tengamos más el balón, que no nos apresuremos, no nos desesperemos y creo que en el segundo tiempo la cogimos más y se vio reflejado en el terreno de juego".